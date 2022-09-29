Нотариусам пришлось работать без выходных из-за роста спроса на доверенности и завещания

Нотариусам пришлось работать без выходных из-за роста спроса на доверенности и завещанияМобилизованных принимают без очереди и предоставляют льготы
С момента объявления мобилизации нотариусы наблюдают увеличение обращений граждан, заявили «Ведомостям» в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП). «В том числе потому что многим мобилизованным гражданам требуется срочно оформить доверенность (например, на управление или распоряжение имуществом, на оформление тех или иных документов), согласие (на сделку, на юридически значимые действия в адрес ребенка и др.) и др.», – говорится в их ответе.
ФНП приняла решение о предоставлении льгот для мобилизованных с 21 сентября граждан. В частности, их освободят от оплаты услуг правового и технического характера. Эти льготы будут распространяться на удостоверение различных видов доверенностей, в том числе на распоряжение имуществом, свершение сделок, выдачу согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и др. Также они выступили с предложением создать в регионах «дежурные нотариальные конторы», которые могли бы работать в выходные. Те, кто уже получил повестку, при ее предъявлении нотариусами обслуживаются без записи и вне очереди – это также следует из указа ФНП.
Как минимум 61 региональная нотариальная палата установила график дежурств в выходные дни для местных контор на период частичной мобилизации, подсчитали «Ведомости». Это было сделано после выпущенного федеральной структурой указа и возросших очередей. В некоторых субъектах, например Якутии, Удмуртии и Псковской области, список дежурных нотариусов не опубликован, уточнить, кто работает в этот день, предлагается по телефону палаты. На сайте Санкт-Петербургской и Пензенской нотариальных палат есть сообщения о предусмотренных дежурствах, но ссылки на перечни не работают. В Татарстане и Тюменской области нотариальные конторы работали в выходные сразу после объявления частичной мобилизации – 24 и 25 сентября, но на 1 и 2 октября дежурства не устанавливались.
Нотариальные конторы наблюдают повышенный спрос на их услуги с начала мобилизации: как рассказал помощник юриста в одной из контор Воронежской области, граждане обращаются не только за генеральными доверенностями, но и оформляют договоры дарения, завещания и др. «С 22 сентября оформили больше десятка завещаний», – сообщили «Ведомостям» в одной из нотариальных контор в Чите. Спрос на такую услугу подтвердили в Новосибирской области: «Так же было, например, после начала спецоперации». В нескольких нотариальных конторах Екатеринбурга «Ведомостям» сообщили, что действительно наблюдаются очереди. «Последние три дня был кошмар», – заявили в одной из них.
«Ведомости» также обзвонили 15 московских нотариальных контор. У тех, которые работают по записи, в большинстве случаев свободные места есть с 3 октября. В двух конторах сообщили, что ближайшее доступное время для записи есть только 10 октября.
Тем, кто намерен уехать, можно оформить доверенность на представление интересов в суде и государственных органах на родственника или близкого, которого не призовут, отмечают в организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Юрист Алена Попова также советует оформлять доверенность на вывоз ребенка, несмотря на то, что с 2021 г. было отменено обязательное разрешение от второго родителя (исключение составляет специально установленный запрет, выданный одним из родителей). «Вывезти ребенка можно, но документ могут потребовать на въезде в другую страну. Некоторые страны имеют законы, по которым разрешение от второго родителя необходимо, например, для получения визы или прохождения границы», – пояснила она «Ведомостям».