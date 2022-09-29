Нотариусам пришлось работать без выходных из-за роста спроса на доверенности и завещания

Нотариальные конторы наблюдают повышенный спрос на их услуги с начала мобилизации: как рассказал помощник юриста в одной из контор Воронежской области, граждане обращаются не только за генеральными доверенностями, но и оформляют договоры дарения, завещания и др. «С 22 сентября оформили больше десятка завещаний», – сообщили «Ведомостям» в одной из нотариальных контор в Чите. Спрос на такую услугу подтвердили в Новосибирской области: «Так же было, например, после начала спецоперации». В нескольких нотариальных конторах Екатеринбурга «Ведомостям» сообщили, что действительно наблюдаются очереди. «Последние три дня был кошмар», – заявили в одной из них.