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Минздрав просят не менять способ оплаты лечения иммунодепрессантами

Пациентские организации опасаются, что доступность препаратов может снизиться
Анна Нараева
Пациентские организации опасаются, что доступность препаратов может снизиться, если их переквалифицировать в разряд высокотехнологичной медицинской помощи / Дмитрий Рогулин / ТАСС

Разработанный Минздравом проект постановления правительства, изменяющий способ оплаты иммунодепрессантов, ограничит доступность препаратов, полагают члены Всероссийского союза пациентов. Союз обратился с письмом к министру здравоохранения Михаилу Мурашко и председателю ФОМСа Илье Баланину. Согласно тексту проекта, в программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. «инициация лечения по указанным профилям будет исключена из модели клинико-статистических групп (КСГ; классификация случаев госпитализации по затратоемкости) заболеваний». Она будет передвинута в категорию высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

В союзе поясняют, что в ряде регионов может быть «крайне ограниченное количество квот ВМП» на лечение такими препаратами. Также из-за смены модели оплаты «большинство пациентов с иммуновоспалительными заболеваниями (в том числе по профилям «аллергология и иммунология», «пульмонология», «оториноларингология» и «ревматология») могут лишиться возможности получить по каналу финансирования ОМС современную терапию <...>».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных