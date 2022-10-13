Минздрав просят не менять способ оплаты лечения иммунодепрессантами

Минздрав просят не менять способ оплаты лечения иммунодепрессантамиПациентские организации опасаются, что доступность препаратов может снизиться
Разработанный Минздравом проект постановления правительства, изменяющий способ оплаты иммунодепрессантов, ограничит доступность препаратов, полагают члены Всероссийского союза пациентов. Союз обратился с письмом к министру здравоохранения Михаилу Мурашко и председателю ФОМСа Илье Баланину. Согласно тексту проекта, в программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. «инициация лечения по указанным профилям будет исключена из модели клинико-статистических групп (КСГ; классификация случаев госпитализации по затратоемкости) заболеваний». Она будет передвинута в категорию высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).
В союзе поясняют, что в ряде регионов может быть «крайне ограниченное количество квот ВМП» на лечение такими препаратами. Также из-за смены модели оплаты «большинство пациентов с иммуновоспалительными заболеваниями (в том числе по профилям «аллергология и иммунология», «пульмонология», «оториноларингология» и «ревматология») могут лишиться возможности получить по каналу финансирования ОМС современную терапию <...>».