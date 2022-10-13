Минздрав просят не менять способ оплаты лечения иммунодепрессантами

Разработанный Минздравом проект постановления правительства, изменяющий способ оплаты иммунодепрессантов, ограничит доступность препаратов, полагают члены Всероссийского союза пациентов. Союз обратился с письмом к министру здравоохранения Михаилу Мурашко и председателю ФОМСа Илье Баланину. Согласно тексту проекта, в программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. «инициация лечения по указанным профилям будет исключена из модели клинико-статистических групп (КСГ; классификация случаев госпитализации по затратоемкости) заболеваний». Она будет передвинута в категорию высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).