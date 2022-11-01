В Госдуме хотят поддержать работодателей за трудоустройство несовершеннолетних

В Госдуме хотят поддержать работодателей за трудоустройство несовершеннолетнихВ России может появиться специальная федеральная программа
В России может появиться федеральная программа содействия занятости подростков. Такую инициативу обсудили эксперты и члены рабочей группы комитета Госдумы по молодежной политике на совместном заседании с членами совета Торгово-промышленной палаты, сообщил «Ведомостям» представитель главы комитета Артема Метелева.
Предполагается включить в программу материальное стимулирование работодателей, которые будут принимать на работу несовершеннолетних, по аналогии с программой по поддержке трудоустройства выпускников колледжей и вузов, пояснил директор департамента занятости и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов. Он напомнил, что работодатель получает компенсацию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) за каждого трудоустроенного выпускника — через месяц, три и шесть месяцев с момента начала его работы. В начале 2022 г. МРОТ составлял 13 890 руб., с 1 июня после индексации на 10% минимальный размер оплаты труда составляет 15 279 руб.
Программу субсидирования найма впервые запустили весной 2021 г., мера была принята для восстановления занятости до допандемийного уровня. Работодатели получали субсидии за трудоустройство безработных и выпускников 2020 г. В марте текущего года правительство расширило критерии для нанимаемых сотрудников, за которых работодатель может получать госсубсидии, в их числе граждане до 30 лет, молодые люди без профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, а также родители несовершеннолетних детей. Вместе с тем условия выплат и величина субсидий не изменилась и составляет три минимальных размера оплаты труда. Для того чтобы получить поддержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости, после этого направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается выплатой субсидий, пояснили в пресс-службе правительства.
Субсидирование найма
С марта этого года по программе субсидирования найма молодых сотрудников трудоустроились более 10 000 человек, больше всего работников наняли работодатели из Ингушетии, Волгоградской области и Татарстана, сообщала ранее пресс-служба Минтруда. В общей сложности работодатели заявили порядка 90 000 рабочих мест, в пресс-службе добавили, что в августе были доступны вакансии грумера, живописца, артиста балета, сурдоакустика и другие. В середине сентября министерство предложило продлить программу субсидирования трудоустройства россиян до 30 лет на 2023 г. с охватом на уровне 53 000 соискателей, заявляла пресс-служба Минтруда.
Трудоустройство несовершеннолетних сопряжено с рядом сложностей и требует дополнительной ответственности от работодателя, указывает руководитель практики трудового права SZP Law Boutique Ксения Михайличенко. Несовершеннолетние не могут быть задействованы на вредном или опасном производстве, ночных клубах, игорном бизнесе и т. д. Кроме того, таких работников нельзя отправлять в командировки, привлекать к сверхурочной работе (за исключением творческих работников. — «Ведомости»), отпуск несовершеннолетним должен быть предоставлен в любое время по их требованию, продолжает Михайличенко, продолжительность рабочей недели — от 12 до 35 часов в зависимости от возраста и других категорий. «Потенциально несовершеннолетние могут быть наняты на должности, которые не требуют специфических способностей, — курьером или продавцом», — резюмировала эксперт.
Сейчас из-за особенностей законодательства и серьезной ответственности работодатели с опаской нанимают подростков, считает доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, сами подростки могут быть слабо заинтересованы в работе из-за потенциально низкой зарплаты, которую они будут получать за сокращенное рабочее время. «Потенциальные наниматели могут предложить несовершеннолетним только должности, не требующие квалификации, — помощника секретаря, курьера, уборщика», — считает Иванова-Швец.
Что касается дополнительной мотивации работодателей в условиях готовящейся программы, их может заинтересовать пониженная ставка налогооблажения, пониженная арендная ставка, если арендодатель — бюджетное учреждение, а также отсрочка от проверок налоговой службы, считает Михайличенко.