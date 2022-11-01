В Госдуме хотят поддержать работодателей за трудоустройство несовершеннолетних

Программу субсидирования найма впервые запустили весной 2021 г., мера была принята для восстановления занятости до допандемийного уровня. Работодатели получали субсидии за трудоустройство безработных и выпускников 2020 г. В марте текущего года правительство расширило критерии для нанимаемых сотрудников, за которых работодатель может получать госсубсидии, в их числе граждане до 30 лет, молодые люди без профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, а также родители несовершеннолетних детей. Вместе с тем условия выплат и величина субсидий не изменилась и составляет три минимальных размера оплаты труда. Для того чтобы получить поддержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости, после этого направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается выплатой субсидий, пояснили в пресс-службе правительства.