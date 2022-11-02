Студенты передовых инженерных школ смогут рассчитывать на гранты

Минобрнауки поручило вузам до конца года распределить гранты между 200 студентами технологической магистратуры в рамках федерального проекта передовых инженерных школ, следует из поручения ведомства, с частью которого ознакомились «Ведомости». Студенты смогут тратить эти средства на «прохождение внеучебных практик и стажировок», пояснил «Ведомостям» представитель министерства.