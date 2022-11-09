Курс начальной военной подготовки в школах будет обязательным

В Минпросвещения отметили, что разработано два курса — «Основы военной подготовки» и «Военно-морская подготовка», каждый из которых может изучаться на протяжении пяти лет с 5 по 9 класс либо только в старшей школе с 10 по 11 класс. Об этом говорится в информационной справке министерства, направленной в ответ на запрос первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой («Справедливая Россия»).