Курс начальной военной подготовки в школах будет обязательным

Курс начальной военной подготовки в школах будет обязательнымОн будет включать и спорт, и командообразующие навыки, и воспитание патриотизма
Курс начальной военной подготовки (НВП) в школах будет обязательным, сообщил 9 ноября глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Школы смогут вводить курсы по НВП с 5 по 9 классы и практические полевые занятия для старшеклассников по своему усмотрению. Важно заручиться поддержкой родителей, считают эксперты, выпускникам дополнительная нагрузка может помешать сдавать ЕГЭ.
Курсы НВП обещают ввести со следующего учебного года. По словам Кравцова, программа обучения сейчас готовится, этот процесс продлится до 1 января. При этом сначала в пресс-службе сообщили, что занятия по НВП будут внеурочными. Позже министр опроверг эту информацию. «[Курс будет] в рамках предмета ОБЖ, а предмет ОБЖ обязательный», — сказал он.
В Минпросвещения отметили, что разработано два курса — «Основы военной подготовки» и «Военно-морская подготовка», каждый из которых может изучаться на протяжении пяти лет с 5 по 9 класс либо только в старшей школе с 10 по 11 класс. Об этом говорится в информационной справке министерства, направленной в ответ на запрос первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой («Справедливая Россия»).
На освоение первой программы отведено 335 академических часов, также она предусматривает полевые занятия для учеников 10 класса общим сроком в 12 учебных дней. Что касается военно-морской подготовки, то курс рассчитан на 174 часа для учащихся средней школы и на 69 часов — для старшей.
Как именно будет организовано преподавание, еще предстоит уточнить, заявила «Ведомостям» председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия). Она отметила, что НВП — очень широкий по функционалу курс: он «и про спорт, и про командообразующие навыки», и про воспитание патриотизма.
«По сути, предмет из программы не исчезал, он был переименован в ОБЖ. Почему-то многих родителей отталкивало именно слово «военная». Однако сейчас, на фоне специальной военной операции, все ощутили важность этого курса в школе», — объяснила депутат.
По мнению Казаковой, ввести НВП повсеместно получится уже со следующего учебного года, при этом с нового календарного года может быть запущен пилотный курс в отдельных школах или регионах.
«Важно понимать, за счет каких часов его будут преподавать, или заручиться поддержкой родителей на увеличение предметной нагрузки. Также важно актуализировать предмет: в старой программе, например, нет ничего про дроны. Нам нужно понять, с каким оружием знакомить наших детей и зачем», — рассказала собеседница «Ведомостей». Казакова считает, что формат курса должно определить Минпросвещения: «Это их задача и прямая функция».
Увеличивать количество учебных часов в 10-11 классах невозможно из-за уже существующей значительной нагрузки, уверен сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. «Если же речь о неурочной деятельности, то я подозреваю, что подавляющее число старшеклассников будут ее игнорировать, потому что им нужно готовиться к ЕГЭ», — предположил он.
Также, по мнению эксперта, возникнет вопрос о судьбе предмета ОБЖ: если НВП будет введена наряду с ОБЖ, то многие преподаватели не смогут взять себе по два дополнительных часа нагрузки, так как «ОБЖ преподают или физкультурники, или психологи, или учителя биологии».
«Вряд ли это все будет реализовано. Это со стороны министерства вынужденное красивое заявление», — заявил Луховицкий «Ведомостям».
10 октября Лантратова обратилась к министру просвещения с предложением ввести в школьную программу образовательную дисциплину «начальная военная подготовка». Лантратова считает, что программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) «не отражает те современные реалии и вызовы», которые возникают перед обществом и государством, а значит, не может дать достаточно начальных знаний об обороне.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов в ответ на запрос лидера «Справедливой России» Сергея Миронова поддержал идею о возвращении НВП. «Предложение о введении отдельного учебного предмета "Начальная военная подготовка" на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается», — отметил он.