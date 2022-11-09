Школы смогут вводить начальную военную подготовку с 5 класса по своему усмотрению

Также в документе сказано, что было разработано два курса — «Основы военной подготовки» и «Военно-морская подготовка», каждый из которых может изучаться на протяжении пяти лет с 5 по 9 класс либо только в старшей школе с 10 по 11 класс. На освоение первой программы отведено 335 академических часов, также она предусматривает полевые занятия для учеников 10 класса общим сроком в 12 учебных дней. Что касается военно-морской подготовки, то курс рассчитан на 174 часа для учащихся средней школы и на 69 часов — для старшей.