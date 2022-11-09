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Школы смогут вводить начальную военную подготовку с 5 класса по своему усмотрению

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Школы смогут вводить курсы по начальной военной подготовке (НВП) с 5 по 9 классы и практические полевые занятия для старшеклассников по своему усмотрению, пишут «РИА Новости» со ссылкой на информационную справку от Минпросвещения, выданную в ответ на запрос первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. 

В документе уточняется, что школы смогут при необходимости, возможности и желании обучающихся и их родителей «принять решение о включении в учебный план учебных предметов и курсов, посвященных изучению НВП». 

Также в документе сказано, что было разработано два курса — «Основы военной подготовки» и «Военно-морская подготовка», каждый из которых может изучаться на протяжении пяти лет с 5 по 9 класс либо только в старшей школе с 10 по 11 класс. На освоение первой программы отведено 335 академических часов, также она предусматривает полевые занятия для учеников 10 класса общим сроком в 12 учебных дней. Что касается военно-морской подготовки, то курс рассчитан на 174 часа для учащихся средней школы и на 69 часов — для старшей. 

Ранее сегодня глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что курсы НВП введут в школах со следующего учебного года. По его словам, программа обучения сейчас готовится, этот процесс продлится до 1 января. Позднее в пресс-службе Минпросвещения подчеркнули, что занятия по начальной военной подготовке будут внеурочными.

Накануне, 8 ноября, стало известно, что Минпросвещения разрабатывает программу учебного курса начальной военной подготовки в школах и колледжах. Предполагается, что обучение будет проходить в рамках времени, отведенного на обучение граждан начальным знаниям в области обороны.

В тот же день замминистра просвещения Татьяна Васильева сообщила, что организация обучения определяется инструкцией в объеме 35 часов в течение пяти дней. В ведомстве также напомнили, что в рамках школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) ученики также проходят вопросы по начальной военной подготовке.

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Ранее по теме: Со следующего учебного года в школах появится начальная военная подготовка

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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