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Политика

Со следующего учебного года в школах появится начальная военная подготовка

Ведомости

Курс по начальной военной подготовке (НВП) введут в школах со следующего учебного года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передают «РИА Новости».

«Он (курс НВП — прим. «Ведомости») будет в школах уже со следующего учебного года. Сейчас он готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы его со следующего года могут использовать», — заявил Кравцов.

Накануне, 8 ноября, стало известно, что Минпросвещения разрабатывает программу учебного курса начальной военной подготовки в школах и колледжах. Предполагается, что обучение будет проходить в рамках времени, отведенного на обучение граждан начальным знаниям в области обороны.

Ранее по теме: Минпросвещения сообщило о разработке курса по начальной военной подготовки в школах

По словам замминистра просвещения Татьяны Васильевой, организация обучения определяется инструкцией в объеме 35 часов в течение пяти дней. Кроме этого, в министерстве напомнили, что в рамках школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) ученики также проходят вопросы по начальной военной подготовке.

Ранее в тот же день «Известия» сообщили, что Минобороны поддержало идею о возвращении начальной военной подготовки в школах. В ведомстве считают, что для курса нужно выделить 140 часов в течение последних двух лет обучения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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