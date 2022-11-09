Со следующего учебного года в школах появится начальная военная подготовка
Курс по начальной военной подготовке (НВП) введут в школах со следующего учебного года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передают «РИА Новости».
«Он (курс НВП — прим. «Ведомости») будет в школах уже со следующего учебного года. Сейчас он готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы его со следующего года могут использовать», — заявил Кравцов.
Накануне, 8 ноября, стало известно, что Минпросвещения разрабатывает программу учебного курса начальной военной подготовки в школах и колледжах. Предполагается, что обучение будет проходить в рамках времени, отведенного на обучение граждан начальным знаниям в области обороны.
По словам замминистра просвещения Татьяны Васильевой, организация обучения определяется инструкцией в объеме 35 часов в течение пяти дней. Кроме этого, в министерстве напомнили, что в рамках школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) ученики также проходят вопросы по начальной военной подготовке.
Ранее в тот же день «Известия» сообщили, что Минобороны поддержало идею о возвращении начальной военной подготовки в школах. В ведомстве считают, что для курса нужно выделить 140 часов в течение последних двух лет обучения.
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