Минобороны поддержало идею о возвращении начальной военной подготовки в школах

До этого она обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с предложением о введении бесплатных курсов по военной подготовке для молодежи. По ее словам, бесплатные кружки (клубы) начальной военной подготовки, предполагающей тактическую подготовку, обучение навыкам стрельбы и ухода за оружием, обращению с современной военной экипировкой и др., позволят повысить готовность населения к армейской службе, а также получить и закрепить навыки до призыва на военную службу.