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Минобороны поддержало идею о возвращении начальной военной подготовки в школах

Ведомости

Минобороны России поддерживает предложение «Справедливой России — за правду» о введении в школьную программу начальной военной подготовки, существовавшей в советской системе образования, пишут «Известия».

«Предложение о введении отдельного учебного предмета "Начальная военная подготовка" на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается», – говорится в ответе замминистра Валерия Герасимова лидеру партии Сергею Миронову.

Оборонное ведомство считает, что на начальную военную подготовку в школах и профучилищах необходимо выделить 140 часов в течение последних двух лет обучения. Минобороны также рекомендует предусмотреть профессиональную переподготовку имеющихся преподавателей по предмету, а для доукомплектации кадрами привлекать в приоритетном порядке офицеров-контрактников, участвовавших в боевых действиях.

Миронов в комментарии изданию заявил, что возвращение начальной военной подготовки позволит «провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом», а также трудоустроить десятки тысяч людей, любящих Россию и владеющих теорией и практикой ведения боевых действий.

Ранее депутат от СРЗП Яна Лантратова, обратившаяся в Минобороны и Минпросвещения с предложением ввести начальную военную подготовку, пояснила, что программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)» «не отражает те современные реалии и вызовы», которые возникают перед обществом и государством, а значит, не может дать достаточно начальных знаний об обороне.

До этого она обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с предложением о введении бесплатных курсов по военной подготовке для молодежи. По ее словам, бесплатные кружки (клубы) начальной военной подготовки, предполагающей тактическую подготовку, обучение навыкам стрельбы и ухода за оружием, обращению с современной военной экипировкой и др., позволят повысить готовность населения к армейской службе, а также получить и закрепить навыки до призыва на военную службу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных