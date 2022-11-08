Минобороны поддержало идею о возвращении начальной военной подготовки в школах
Минобороны России поддерживает предложение «Справедливой России — за правду» о введении в школьную программу начальной военной подготовки, существовавшей в советской системе образования, пишут «Известия».
«Предложение о введении отдельного учебного предмета "Начальная военная подготовка" на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается», – говорится в ответе замминистра Валерия Герасимова лидеру партии Сергею Миронову.
Оборонное ведомство считает, что на начальную военную подготовку в школах и профучилищах необходимо выделить 140 часов в течение последних двух лет обучения. Минобороны также рекомендует предусмотреть профессиональную переподготовку имеющихся преподавателей по предмету, а для доукомплектации кадрами привлекать в приоритетном порядке офицеров-контрактников, участвовавших в боевых действиях.
Миронов в комментарии изданию заявил, что возвращение начальной военной подготовки позволит «провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом», а также трудоустроить десятки тысяч людей, любящих Россию и владеющих теорией и практикой ведения боевых действий.
Ранее депутат от СРЗП Яна Лантратова, обратившаяся в Минобороны и Минпросвещения с предложением ввести начальную военную подготовку, пояснила, что программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)» «не отражает те современные реалии и вызовы», которые возникают перед обществом и государством, а значит, не может дать достаточно начальных знаний об обороне.
До этого она обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с предложением о введении бесплатных курсов по военной подготовке для молодежи. По ее словам, бесплатные кружки (клубы) начальной военной подготовки, предполагающей тактическую подготовку, обучение навыкам стрельбы и ухода за оружием, обращению с современной военной экипировкой и др., позволят повысить готовность населения к армейской службе, а также получить и закрепить навыки до призыва на военную службу.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса