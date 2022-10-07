В Госдуме предложили ввести бесплатные курсы по военной подготовке для молодежи
В России могут возродить бесплатные курсы и кружки начальной военной подготовки для молодых людей призывного возраст, такой инициативой обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова от «Справедливой России — за правду» к министру обороны Сергею Шойгу, пишут «РИА Новости».
«Считаю, что бесплатные кружки (клубы) начальной военной подготовки, предполагающей тактическую подготовку, обучение навыкам стрельбы и ухода за оружием, обращению с современной военной экипировкой и др. позволит повысить готовность населения к армейской службе, а также получить и закрепить навыки до призыва на военную службу», — сказано в запросе.
По словам Лантратовой, в нескольких регионах России подобные курсы по военной подготовке уже открываются на общественных началах. Она также обратила внимание на «рост популярности тиров и курсов инструкторов по стрельбе». При этом 10 занятий у инструктора с карабином, к которому выдается 60 патронов, обойдется в 60 000 руб., рассказала депутат.
Во всех регионах России с 21 сентября проводятся мобилизационные мероприятия. Тогда глава государства Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. 4 октября он сообщил, что в войска прибыли более 200 000 мобилизованных.
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