В Госдуме предложили изымать оставленные у границы авто

В конце сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать, кому отдать брошенные на границах машины. «Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно», — сказал он. Володин таким образом раскритиковал россиян, которые решили покинуть страну после объявления частичной мобилизации. Он призвал сформировать «особое отношение» к такой категории мужчин в обществе. При этом Володин не уточнил, какое ведомство должно будет взять на себя ответственность.