В Госдуме предложили изымать оставленные у границы авто
Необходимо законодательно закрепить право изымать автомобили россиян, которые оставили их у границы при выезде из страны, с такой инициативой выступил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.
«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца после пересечения владельцем границы», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Собственник брошенного автомобиля должен будет лично предъявить свои права на него, предложил депутат. «Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства», — сказал он. По мнению Морозова, такая мера может быть разработана правительством.
Число машин, оставленных на границе со стороны России, увеличилось в связи с образованием автомобильных очередей из желающих выехать за пределы страны после объявления 21 сентября частичной мобилизации. В частности, очередь из автомобилей на границе Северной Осетии и Грузии, на КПП «Верхний Ларс», 23 сентября составила 2300 машин.
К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств. Сейчас автомобильный поток вернулся к стандартным значениям, очередей на границе с Грузией нет, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления (СКТУ). Многие автомобилисты оставляли свои машины, чтобы пересечь границу пешим ходом. Большие пробки также возникли около контрольно-пропускных пунктах на границах с Казахстаном, Финляндией, Норвегией.
В конце сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать, кому отдать брошенные на границах машины. «Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно», — сказал он. Володин таким образом раскритиковал россиян, которые решили покинуть страну после объявления частичной мобилизации. Он призвал сформировать «особое отношение» к такой категории мужчин в обществе. При этом Володин не уточнил, какое ведомство должно будет взять на себя ответственность.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что сейчас не существует механизма лишения прав собственности и конфискации имущества в качестве санкции за уклонение от мобилизации. «Это станет возможным только в случае внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс. Насколько мне известно, таких предложений в настоящее время нет», – отметил Александр Малахов.
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