Володин предложил передать брошенные на границе РФ автомобили семьям участников спецоперации

«Те, кто сегодня струсил и стоит в многокилометровых очередях, для того, чтобы уехать в Грузию, Казахстан и другие республики – какое у нас отношение к ним?», – спросил он у парламентариев. По его словам, молодые люди, покинувшие страну, «еще пороху не нюхали, а уже полезли под кровать». Володин считает, что такие граждане «бегут туда, где Россия создала стабильность», в то время как «воспетые ими западные страны» презирают россиян.