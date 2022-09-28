Володин предложил передать брошенные на границе РФ автомобили семьям участников спецоперации

Володин предложил передать брошенные на границе РФ автомобили семьям участников спецоперацииЮридически реализовать эту идею сейчас невозможно, отмечают эксперты
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил передавать автомобили, брошенные гражданами на границе России, семьям мобилизованных. Такое заявление он сделал на очередном пленарном заседании нижней палаты.
Володин таким образом раскритиковал россиян, которые решили покинуть страну после объявления частичной мобилизации. Он призвал сформировать «отношение» к такой категории мужчин в обществе.
«Те, кто сегодня струсил и стоит в многокилометровых очередях, для того, чтобы уехать в Грузию, Казахстан и другие республики – какое у нас отношение к ним?», – спросил он у парламентариев. По его словам, молодые люди, покинувшие страну, «еще пороху не нюхали, а уже полезли под кровать». Володин считает, что такие граждане «бегут туда, где Россия создала стабильность», в то время как «воспетые ими западные страны» презирают россиян.
В связи с этим спикер Госдумы и предложил рассмотреть вопрос о передаче оставленных на границе автомобилей семьям мобилизованных. «Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно», – подчеркнул Володин, добавив, что с 21 сентября составляются списки тех, кто покидает страну.
При этом он не уточнил, как именно будет работать механизм изъятия и какое ведомство возьмет на себя эти обязательства.
Об эвакуации с улиц брошенных автомобилей писали в последние дни СМИ Нижегородской и Челябинской областей 26 и 27 сентября. «Новгородские ведомости» сообщали, что власти города упорядочили нормативно-правовую базу и теперь могут законно эвакуировать брошенные автомобили на штрафстоянку. Но в обоих регионах не упоминалось, что автомобили связаны с гражданами, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации.
Юрист Антон Тимченко отмечает, что Основной закон позволяет ограничивать права и свободы в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (п. 3 ст. 55 Конституции РФ). «Конкретные параметры и механизм такого изъятия предстоит разработать законодателю. Но если он действительно будет принят, то, исходя из положений все той же Конституции (п. 3 ст. 35) процедура наверняка будет предусматривать принято соответствующего решения суда», – поясняет специалист.
Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Александр Малахов подчеркивает, что в соответствии с нынешним законодательством допустимо только перемещение бесхозного автотранспортного средства в определенных случаях на штрафстоянку. Механизма лишения прав собственности в данном же случае не существует, как и конфискации имущества в качестве санкции за уклонение от мобилизации. «Это станет возможным только в случае внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс. Насколько мне известно таких предложений в настоящее время нет», – уточняет юрист.
Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин сравнил предложение Володина с раскулачиванием. Решение суда о лишении права собственности на основании того, что водитель «оставил машину на территории РФ, потому что уехал по своим личным делам за границу, невозможно даже, если очень сильно захотеть», говорит эксперт: «Сначала надо отменить Конституцию и заодно 20 главу Гражданского кодекса «Защита прав собственности и других вещных прав»», — подчеркивает Добрынин. По такой логике, опасается юрист, в дальнейшем можно будет изымать любое имущество.
В подготовке материала принимала участие Екатерина Гробман