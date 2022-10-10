В Госдуме предложили вернуть военную подготовку в школы

Во всех регионах России с 21 сентября проводятся мобилизационные мероприятия. Тогда глава государства Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. 4 октября он сообщил, что в войска прибыли более 200 000 мобилизованных.