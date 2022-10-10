В Госдуме предложили вернуть военную подготовку в школы
Депутат Госдумы от «Справедливой России — за правду» Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением о введении в школьную программу новой образовательной дисциплины — «начальная военная подготовка», следует из текста обращения, которое есть в распоряжении «Ведомостей».
По ее словам, такая дисциплина уже существовала в советской системе образования. «На занятиях проводили строевую подготовку, школьники разбирали и собирали автоматы, изготавливали средства индивидуальной защиты, учились оказывать медицинскую помощь. Кроме того, им рассказывали об истории вооруженных сил страны, родах войск, видах оружия и боевой техники», — отмечает депутат.
Лантратова считает, что программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)» «не отражает те современные реалии и вызовы», которые возникают перед обществом и государством, а значит, не может дать достаточно начальных знаний об обороне.
«Сегодня, в условиях роста террористической опасности, необходимости государства особенно стойко защищать права своих граждан на рубежах нашей страны дети должны обладать необходимыми знаниями и навыками, как вести себя в критических ситуациях угрозы их жизни и здоровью», — подчеркнула депутат, добавив, что введение образовательной дисциплины «Начальная военная подготовка» в школьную программу способно решить эту задачу.
Лантратова ранее обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с предложением о введении бесплатных курсов по военной подготовке для молодежи. По ее словам, бесплатные кружки (клубы) начальной военной подготовки, предполагающей тактическую подготовку, обучение навыкам стрельбы и ухода за оружием, обращению с современной военной экипировкой и др., позволят повысить готовность населения к армейской службе, а также получить и закрепить навыки до призыва на военную службу.
Во всех регионах России с 21 сентября проводятся мобилизационные мероприятия. Тогда глава государства Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. 4 октября он сообщил, что в войска прибыли более 200 000 мобилизованных.
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