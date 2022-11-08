Газета
Общество

Минпросвещения сообщило о разработке курса по начальной военной подготовки в школах

Ведомости

Минпросвещения разрабатывает программу учебного курса начальной военной подготовки (НВП) в школах и колледжах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответное письмо ведомства руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергею Миронову. 

Предполагается, что обучение будет проходить в рамках времени, отведенного на обучение граждан начальным знаниям в области обороны. По словам замминистра просвещения Татьяны Васильевой, организация обучения определяется инструкцией в объеме 35 часов в течение пяти дней. 

Сейчас министерство разрабатывает курс НВП. Кроме того, напомнили в Минпросвещения, в рамках школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) ученики также проходят вопросы по начальной военной подготовке.

Ранее сегодня «Известия» сообщили, что Минобороны РФ поддержало идею о возвращении начальной военной подготовки в школах. В ведомстве считают, что для курса нужно выделить 140 часов в течение последних двух лет обучения.

10 октября с данной инициативой к Минобороны и Минпросвещения обратилась депутат от СРЗП Яна Лантратова. Она пояснила, что ОБЖ «не отражает те современные реалии и вызовы», которые возникают перед обществом и государством, а значит, не может дать достаточно начальных знаний об обороне.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных