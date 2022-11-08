Минпросвещения сообщило о разработке курса по начальной военной подготовки в школах
Минпросвещения разрабатывает программу учебного курса начальной военной подготовки (НВП) в школах и колледжах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответное письмо ведомства руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергею Миронову.
Предполагается, что обучение будет проходить в рамках времени, отведенного на обучение граждан начальным знаниям в области обороны. По словам замминистра просвещения Татьяны Васильевой, организация обучения определяется инструкцией в объеме 35 часов в течение пяти дней.
Сейчас министерство разрабатывает курс НВП. Кроме того, напомнили в Минпросвещения, в рамках школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) ученики также проходят вопросы по начальной военной подготовке.
Ранее сегодня «Известия» сообщили, что Минобороны РФ поддержало идею о возвращении начальной военной подготовки в школах. В ведомстве считают, что для курса нужно выделить 140 часов в течение последних двух лет обучения.
10 октября с данной инициативой к Минобороны и Минпросвещения обратилась депутат от СРЗП Яна Лантратова. Она пояснила, что ОБЖ «не отражает те современные реалии и вызовы», которые возникают перед обществом и государством, а значит, не может дать достаточно начальных знаний об обороне.
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