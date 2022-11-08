Минпросвещения сообщило о разработке курса по начальной военной подготовки в школах

10 октября с данной инициативой к Минобороны и Минпросвещения обратилась депутат от СРЗП Яна Лантратова. Она пояснила, что ОБЖ «не отражает те современные реалии и вызовы», которые возникают перед обществом и государством, а значит, не может дать достаточно начальных знаний об обороне.