Конституционный суд запретил муниципалитетам отзывать ранее выданные разрешения на ввод домов в эксплуатацию

В России очень часто встречаются случаи, когда муниципальные органы и госорганы согласовывают реконструкцию строительства, в том числе вблизи объектов линии электропередачи и проч., а со временем меняется нормативно-правовая база, говорит председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. В таком случае компания сталкивается с ситуацией, когда, например, раньше можно было строить на одном расстоянии от объекта, а теперь объект должен быть дальше. «Это приводило к тому, что люди покупали существующие объекты или, наоборот, [те, кто] много лет назад согласовывал строительство или реконструкцию, получали в последующем отмену этих правовых актов», – рассказал он «Ведомостям». «Снос постройки, право собственности на которую уже зарегистрировано, означало бы лишение гражданина права на жилище и права собственности не установленным законом способом», – говорит член ассоциации юристов России Мария Спиридонова. По ее мнению, для устранения подобной неясности законодателю следует внести поправки в части защиты права собственности при отзыве разрешения на реконструкцию и внесении других изменений в зарегистрированную в установленном порядке недвижимость.