Конституционный суд запретил муниципалитетам отзывать ранее выданные разрешения на ввод домов в эксплуатацию

Конституционный суд запретил муниципалитетам отзывать ранее выданные разрешения на ввод домов в эксплуатациюЕсли собственность владельцев уже зарегистрирована, то органы МСУ не вправе самостоятельно принимать решение о сносе постройки
Конституционный суд РФ (КС) запретил муниципалитетам отзывать выданное ранее ими же разрешение. КС признал норму закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в целом соответствующей Основному закону, но уточнил при этом порядок отмены муниципального правового акта о вводе объекта в эксплуатацию. Поводом для рассмотрения стали жалобы Юлии Плахтеевой, Арины Савушкиной и Анастасии Яковлевой, которые с 2014 г. являются собственниками жилого дома со встроенным в него кафе в с. Новая Усмань Воронежской области. Прежняя владелица реконструировала дом и в 2009 г. получила разрешение местной администрации на ввод его в эксплуатацию.
В связи с выявленными при эксплуатации дома нарушениями, в том числе в сфере пожарной безопасности и градостроительных норм, и несоответствием объекта проектной документации администрация в 2020 г. отменила свое разрешение. Владелицы здания не согласились с этим и обратились в суд, но нижестоящие судебные инстанции единогласно им отказывали, ссылаясь на то, что местная администрация действовала в рамках своих полномочий, руководствуясь ч. 1 ст. 48 закона «Об общих принципах организации МСУ», предусматривающей возможность отмены муниципальных правовых актов в порядке самоконтроля.
Впоследствии местные власти обратились в суд с иском о сносе дома и признании строения объектом самовольной постройки. Новоусманский районный суд Воронежской области в 2021 г. поддержал собственниц и отказал в удовлетворении исковых требований, предъявленных администрацией. Таким образом, дом оказалось нельзя сносить, но при этом юридически в эксплуатацию он не сдан. Савушкина, Плахтеева и Яковлева обратились в КС. Заявительницы убеждены, что их права нарушены: несоответствие позволяет органам местного самоуправления в рамках неопределенного периода отменять ранее изданный ими муниципальный правовой акт, на основе которого произведена государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество. При этом данная мера может применяться в отношении лиц, ставших собственниками объекта недвижимости после такой регистрации и являющихся добросовестными участниками гражданского оборота.
«Наделив органы местного самоуправления полномочием самостоятельно, без обращения в суд, в определенных случаях принимать решение о сносе самовольной постройки или о ее приведении в соответствие с установленными требованиями, законодатель прямо указал, что эти органы в любом случае не вправе принимать такое решение в отношении объекта недвижимого имущества», – говорится в постановлении КС. Суд подчеркнул, что оспоренная норма не может рассматриваться как предполагающая отмену органами МСУ по собственной инициативе и во внесудебном порядке разрешения на ввод объекта строительства в эксплуатацию после государственной регистрации права собственности на этот объект. «Норма должна применяться с учетом истолкования, данного Конституционным судом РФ. Судебные акты в отношении заявительниц подлежат пересмотру», – заключил КС.
В России очень часто встречаются случаи, когда муниципальные органы и госорганы согласовывают реконструкцию строительства, в том числе вблизи объектов линии электропередачи и проч., а со временем меняется нормативно-правовая база, говорит председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. В таком случае компания сталкивается с ситуацией, когда, например, раньше можно было строить на одном расстоянии от объекта, а теперь объект должен быть дальше. «Это приводило к тому, что люди покупали существующие объекты или, наоборот, [те, кто] много лет назад согласовывал строительство или реконструкцию, получали в последующем отмену этих правовых актов», – рассказал он «Ведомостям». «Снос постройки, право собственности на которую уже зарегистрировано, означало бы лишение гражданина права на жилище и права собственности не установленным законом способом», – говорит член ассоциации юристов России Мария Спиридонова. По ее мнению, для устранения подобной неясности законодателю следует внести поправки в части защиты права собственности при отзыве разрешения на реконструкцию и внесении других изменений в зарегистрированную в установленном порядке недвижимость.