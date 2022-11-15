Почти 9000 жителей Мариуполя и Волновахи подали заявления на компенсации в связи с утратой или повреждением жилья

Почти 9000 жителей Мариуполя и Волновахского района на юге Донецкой народной республики (ДНР) подали заявления на компенсации в связи с утратой или повреждением жилья вследствие боевых действий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства труда и социальной политики ДНР. Мариуполь и Волноваха – самые крупные по числу населения города ДНР, занятые Россией в ходе специальной военной операции (СВО) в 2022 г. По данным госстата Украины, на 1 января 2022 г. в первом из них проживало почти 426 000 человек, во втором – более 21 000.