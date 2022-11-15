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Почти 9000 жителей Мариуполя и Волновахи подали заявления на компенсации в связи с утратой или повреждением жилья

Общая сумма выплат на данный момент составила более 41 млн рублей
Сергей Гаврилюк
В Мариуполе и Волновахе значительная часть жилого фонда не подлежит восстановлению, но власти к этому стремятся / Алексей Майшев / РИА Новости

Почти 9000 жителей Мариуполя и Волновахского района на юге Донецкой народной республики (ДНР) подали заявления на компенсации в связи с утратой или повреждением жилья вследствие боевых действий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства труда и социальной политики ДНР. Мариуполь и Волноваха – самые крупные по числу населения города ДНР, занятые Россией в ходе специальной военной операции (СВО) в 2022 г. По данным госстата Украины, на 1 января 2022 г. в первом из них проживало почти 426 000 человек, во втором – более 21 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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