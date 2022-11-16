Арбитражные суды будут приостанавливать производство по делам участников боевых действий

Арбитражные суды будут приостанавливать производство по делам участников боевых действийСоответствующие поправки Верховный суд вносит в Госдуму
Пленум Верховного суда (ВС) одобрил внесение в Госдуму законопроекта, согласно которому на арбитраж возлагается обязанность приостановить производство по делу, если истец или ответчик принимает участие в боевых действиях или контртеррористической операции. Также инициатива ВС позволяет проведение заседаний в упрощенном порядке
ВС 15 ноября рекомендовал на пленуме внести в Госдуму поправки в Арбитражный процессуальный кодекс (АПК). Согласно законопроекту, который разработал высший судебный орган, если истец или ответчик принимает участие в боевых действиях или контртеррористической операции, то арбитражный суд будет обязан приостановить производство по делу. Соответствующие поправки вносятся в п. 2 ч. 1 ст. 143 АПК. Кроме того, гражданин-истец, который относится к вышеназванным категориям, вправе заявить ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.
Накануне комитет Госдумы по госстроительству одобрил к первому чтению законопроект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях. В силу ст. 143 АПК арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае пребывания ответчика в действующей части Вооруженных сил РФ, говорится в пояснительной записке к нему. «В нашем законопроекте речь идет о других процессуальных нормах», – заявил «Ведомостям» соавтор, член комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин.