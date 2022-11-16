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Арбитражные суды будут приостанавливать производство по делам участников боевых действий

Соответствующие поправки Верховный суд вносит в Госдуму
Яна Суринская
Пленум Верховного суда (ВС) одобрил внесение в Госдуму законопроекта, согласно которому на арбитраж возлагается обязанность приостановить производство по делу, если истец или ответчик принимает участие в боевых действиях или контртеррористической операции / Sergey Pivovarov / Reuters

Пленум Верховного суда (ВС) одобрил внесение в Госдуму законопроекта, согласно которому на арбитраж возлагается обязанность приостановить производство по делу, если истец или ответчик принимает участие в боевых действиях или контртеррористической операции. Также инициатива ВС позволяет проведение заседаний в упрощенном порядке

ВС 15 ноября рекомендовал на пленуме внести в Госдуму поправки в Арбитражный процессуальный кодекс (АПК). Согласно законопроекту, который разработал высший судебный орган, если истец или ответчик принимает участие в боевых действиях или контртеррористической операции, то арбитражный суд будет обязан приостановить производство по делу. Соответствующие поправки вносятся в п. 2 ч. 1 ст. 143 АПК. Кроме того, гражданин-истец, который относится к вышеназванным категориям, вправе заявить ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Накануне комитет Госдумы по госстроительству одобрил к первому чтению законопроект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях. В силу ст. 143 АПК арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае пребывания ответчика в действующей части Вооруженных сил РФ, говорится в пояснительной записке к нему. «В нашем законопроекте речь идет о других процессуальных нормах», – заявил «Ведомостям» соавтор, член комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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