Газета
Бизнес

Росавиация сообщила о незначительных задержках рейсов в Москве из-за ледяного дождя

22 ноября может быть поставлен рекорд по количеству осадков
Инна Сидоркова Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости

 

Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, сообщили «Ведомостям» в Росавиации.

«Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке. Имеющиеся незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега», – отметили в ведомстве.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 13:00 мск, 13 рейсов задержано и 13 отменено в московских аэропортах. Больше всего рейсов задержано в «Домодедово» – 9.

«Все службы «Внуково» работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта. Задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки самолетов противообледенительной жидкостью», – сообщил представитель аэропорта.

«Ведомости» направили запросы в «Домодедово» и «Шереметьево». Аэропорт «Внуково» работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия, ни один рейс не отменен, заявил «Ведомостям» его представитель.

«Домодевово» тоже обслуживает все рейсы в штатном режиме, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе аэропорта: «Незначительные отклонения в расписании могут возникнуть в связи с необходимостью противообледенительной обработки самолетов». Пассажирам, использующим автомобильный транспорт, в «Домодедово» рекомендуют закладывать дополнительное время на поездку в аэропорт.

«Шереметьево» обеспечивает в стабильном режиме прием и отправку воздушных судов, обслуживание авиакомпаний и пассажиров, рассказал представитель аэропорта.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее сообщал, что сегодняшний день может стать самым влажным в Москве за 73 года метеонаблюдений. Эксперт пояснил, что за ночь уже выпало до 5 мм осадков, рекордным по влажности же пока считается 22 ноября 1965 г., когда выпало 8 мм осадков.

Синоптики предупредили москвичей о метели и ледяном дожде, автомобилистов и пешеходов – о необходимости быть предельно осторожными из-за ледяного покрова. С предупреждением также выступил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В связи с погодными условиями городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных