Росавиация сообщила о незначительных задержках рейсов в Москве из-за ледяного дождя

Росавиация сообщила о незначительных задержках рейсов в Москве из-за ледяного дождя22 ноября может быть поставлен рекорд по количеству осадков
Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, сообщили «Ведомостям» в Росавиации.
«Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке. Имеющиеся незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега», – отметили в ведомстве.
По данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 13:00 мск, 13 рейсов задержано и 13 отменено в московских аэропортах. Больше всего рейсов задержано в «Домодедово» – 9.
«Все службы «Внуково» работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта. Задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки самолетов противообледенительной жидкостью», – сообщил представитель аэропорта.
«Ведомости» направили запросы в «Домодедово» и «Шереметьево». Аэропорт «Внуково» работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия, ни один рейс не отменен, заявил «Ведомостям» его представитель.
«Домодевово» тоже обслуживает все рейсы в штатном режиме, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе аэропорта: «Незначительные отклонения в расписании могут возникнуть в связи с необходимостью противообледенительной обработки самолетов». Пассажирам, использующим автомобильный транспорт, в «Домодедово» рекомендуют закладывать дополнительное время на поездку в аэропорт.
«Шереметьево» обеспечивает в стабильном режиме прием и отправку воздушных судов, обслуживание авиакомпаний и пассажиров, рассказал представитель аэропорта.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее сообщал, что сегодняшний день может стать самым влажным в Москве за 73 года метеонаблюдений. Эксперт пояснил, что за ночь уже выпало до 5 мм осадков, рекордным по влажности же пока считается 22 ноября 1965 г., когда выпало 8 мм осадков.
Синоптики предупредили москвичей о метели и ледяном дожде, автомобилистов и пешеходов – о необходимости быть предельно осторожными из-за ледяного покрова. С предупреждением также выступил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В связи с погодными условиями городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности.