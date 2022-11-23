Число преступлений с применением оружия выросло

Число преступлений с применением оружия вырослоДела возбуждаются по каждому факту попадания снарядов на территорию РФ, говорят эксперты
Рост числа преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, может объясняться последствиями обстрелов, которым регулярно подвергаются регионы Центрального федерального округа, заявил «Ведомостям» старший партнер адвокатского бюро ZKS Андрей Гривцов. Кроме того, этот показатель, как правило, растет в кризисные периоды.
Количество преступлений (почти 5 000), совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, в России увеличилось за 10 месяцев почти на 30% по сравнению с тем же периодом 2021 г., следует из характеристики состояния преступности за январь–октябрь 2022 г., опубликованной МВД. Среди регионов по этому показателю лидируют Курская (+675%) и Белгородская (+213,3%) области. Взрывчатые вещества и взрывные устройства при совершении преступлений стали использоваться на 116% больше (283 случая), следует из данных МВД. При этом в целом зарегистрировано на 1,7% меньше (1677,1 тыс.) преступлений год к году.
«По каждому случаю обстрела возбуждаются уголовные дела, а так как об обстрелах мы слышим регулярно, видимо, увеличение [числа этой категории преступлений] связано и с этим», – отметил Гривцов. При этом, по его словам, кризисные периоды в стране всегда сопровождаются ростом насильственных преступлений.
Партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Дарья Константинова тоже связывает рост показателей со специальной военной операцией. Она объясняет это невозможностью «своевременно установить повсеместный контроль за выданным оружием».
Резкое увеличение количества зарегистрированных преступлений в приграничных территориях Курской и Белгородской областей, по словам Константиновой, также может быть связан «со сложностями установления контроля за провозом оружия с территории Украины самими военнослужащими, например, приезжающими в РФ в отпуск».
Качество работы органов правопорядка, Росгвардии, спецслужб «качественно выросло», указывает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, поэтому и «кажется, что количество самих преступлений выросло». «Поскольку разного порядка правонарушения фиксируются почти мгновенно, и, соответственно, раскрываемость выше. В ходе работы наших органов правопорядка вскрываются и другие нарушения уголовного характера, которые фактически были вне поля зрения органов правопорядка, и поэтому такой результат», – сообщил он «Ведомостям».
По словам первого зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаила Старшинова, реагировать на ситуацию с ростом преступлений в регионах должны в первую очередь не законодатели, а МВД. «Если министерство внутренних дел вдруг почувствует, что необходимо что-то поменять в законах, мы [Государственная дума] готовы к диалогу [для ужесточения законодательства]», – отмечает он.
В июле 2021 г. президент Владимир Путин ужесточил ответственность в сфере оборота оружия. Возраст для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны был увеличен с 18 лет до 21 года. А наказания за преступления, связанные с незаконным изготовлением, ремонтом, переделкой и оборотим оружия, – увеличены.