Пациенты оценили обеспечение бесплатными лекарствами в пандемию

Пациенты оценили обеспечение бесплатными лекарствами в пандемию70,5% больных COVID-19 за последний год покупали какой-либо препарат для лечения
За последний год бесплатно получали лекарства для лечения COVID-19 чуть более половины россиян (58%). Об этом говорится в результатах социологического исследования, посвященного оценке пациентами доступности бесплатных лекарств, проведенного Всероссийским союзом пациентов при поддержке Центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика». Онлайн-опрос проводился с октября 2021 г. по сентябрь 2022 г., в нем приняли участие 1209 респондентов из 75 регионов России.
Основным условием участия в опросе был официально подтвержденный диагноз COVID-19.
Правительство с начала пандемии коронавируса в 2020 г. выделяет деньги из резервного фонда для приобретения лекарственных препаратов пациентами с коронавирусом, получающими помощь в амбулаторных условиях. Список препаратов регламентируется временными методическими рекомендациями по лечению. В последний раз средства выделялись в январе 2022 г. и составили более 20 млрд руб.: 5 млрд – регионам на амбулаторных больных и 15 млрд руб. – на централизованную закупку лекарств в стационары.
Получали препараты бесплатно 58% респондентов. Чаще всего больным выдавали фавипиравир (23,2%), умифеновир (23,2%), парацетамол (9,9%), незначительная доля получала внесенные в последние версии рекомендованных схем амбулаторного лечения монупиравир (3,2%) и нирматрелвир + ритонавир (0,9%). Практически каждый третий (38,4%) пациент ответил, что ему не выдавались препараты, при этом еще 11% не вспомнили названий предназначенных им лекарств или не ответили социологам.
Авторы исследования пишут, что по всем препаратам из перечня рекомендованных доля респондентов, которым лекарство назначалось, значительно превышает долю тех, кому их выдавали бесплатно. Чаще всего за свой счет пациенты покупали парацетамол (48,9%), реже – нирматрелвир + ритонавир (1,6%). Это свидетельство недостаточного исполнения решений правительства РФ по льготному лекарственному обеспечению амбулаторных пациентов с COVID-19, уверены авторы.
Не покупали препаратов для терапии ковида 25,4% больных коронавирусом, 70,5% делали это, еще 4,1% затруднились ответить.
Из результатов опроса следует, что выше показатели обеспеченности бесплатными лекарствами у более пожилых пациентов. В возрастной группе 67 и старше получали препараты 71,5%, тогда как в молодой группе от 18 до 30 лет только половина (49,8%). Зависимость получения терапии прослеживается и в типе населенного пункта: 50,7% жителей поселка или села не получали препаратов, тогда как почти 60% проживающих в столице того или иного региона ответили, что бесплатные лекарства получали.
«Мы допускаем, что препараты в регионах закуплены, но они могут лежать на складах. Врачи могут не знать о закупках и просто назначать те препараты, которые должны выдаваться», – рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. «Ведомости» обратились за комментариями в Минздрав и Росздравнадзор.