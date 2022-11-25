Пациенты оценили обеспечение бесплатными лекарствами в пандемию

Из результатов опроса следует, что выше показатели обеспеченности бесплатными лекарствами у более пожилых пациентов. В возрастной группе 67 и старше получали препараты 71,5%, тогда как в молодой группе от 18 до 30 лет только половина (49,8%). Зависимость получения терапии прослеживается и в типе населенного пункта: 50,7% жителей поселка или села не получали препаратов, тогда как почти 60% проживающих в столице того или иного региона ответили, что бесплатные лекарства получали.