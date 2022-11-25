Суд вынес приговор по делу совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых

Суд вынес приговор по делу совладельцев группы «Сумма» братьев МагомедовыхОни получили 18 и 19 лет колонии строгого режима
Мещанский суд Москвы приговорил совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн руб. и ограничением свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Его брату Магомеду Магомедову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, также в колонии строгого режима, со штрафом 2,5 млн руб. и ограничением свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.
Суд признал братьев виновными в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и по нескольким эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Кроме того, суд решил лишить Зиявудина Магомедова государственных наград — ордена Дружбы и ордена Почета.
Остальным фигурантам суд назначил сроки от 7 до 12 лет колонии строгого режима со штрафами до 1,5 млн руб. каждому. Экс-главе компании «Интэкс» Артуру Максидову и экс-гендиректору АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергею Полякову — по 12 лет колонии строгого режима, экс-начальнику департамента экономической безопасности ОЗК Роману Грибанову — 10 лет колонии общего режима, гендиректору предприятия «Энергия-М» Юрию Петрову назначено 7 лет колонии общего режима.
В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
Судом установлено, что не позднее 2010 г. братья Магомедовы, стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных средств и имущества коммерческих организаций, создали на территории Москвы преступное сообщество. В его состав были привлечены Поляков, Грибанов, Максидо, Петров и иные лица.
А подконтрольная Магомедовым «Сумма», считает суд, стала основой ОПС. В Генеральной прокуратуре РФ заявили, что с 2010-го по 2016 г. участники преступного сообщества под руководством братьев Магомедовых похитили денежные средства государства и коммерческих организаций на сумму более 15 млрд руб.
Оглашение приговора у тройки профессиональных судей Мещанского райсуда Москвы заняло шесть дней. Кроме участников процесса на нем присутствовали несколько десятков родственников и представителей СМИ.
Процесс в отношении совладельцев группы «Сумма» начался в декабре 2020 г., а под стражей Магомедовы находятся с марта 2018 г. Судья Олеся Менделеева, как и гособвинитель Михаил Резниченко, получила широкую известность после дела «Седьмой студии». В ходе прений сторон Резниченко запросил для Зиявудина Магомедова наказание в виде 24 лет колонии строгого режима, для его брата Магомеда – 21 год колонии строгого режима.
В уголовном деле речь идет о девяти эпизодах хищений. В частности, по версии следствия, фигуранты похитили денежные средства при строительстве стадиона «Балтика» к чемпионату мира по футболу 2018 г. и при реконструкции аэропорта «Храброво» в Калининграде, автомобильной дороги «Чуйский тракт», создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также у Федеральной сетевой компании.
Бизнесмены отвергали все предъявленные обвинения и настаивали на абсурдности инкриминируемой им причастности к преступной группе.