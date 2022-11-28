В Совете федерации обсудили сбор миллиона подписей против введения антироссийских санкций

В Совете федерации обсудили сбор миллиона подписей против введения антироссийских санкцийЗа рубежом может пройти конгресс движения «Русофилы»
В понедельник, 28 ноября в Совете Федерации состоялся круглый стол на тему «Актуальные вопросы противодействия русофобии за рубежом: законодательное обеспечение и правоприменительная практика». В нем приняли участие члены международного комитета верхней палаты, представители российского МИД и иностранные политики. В ходе мероприятия один из его участников, лидер болгарского движения «Русофилы» Николай Малинов рассказал о планах в обозримом будущем провести «в какой-нибудь из восточных стран, которая положительно относится к России», первый съезд международного русофильского движения. Его главной целью, по словам политика, станет сбор миллиона подписей против введения Западом санкций против России.
Его предложение поддержал замглавы Всемирного русского народного собора, создатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. «Должно быть место, где собираются люди доброй воли, – подчеркнул он. – Нужно помочь инициативе Николая [Малинова], чтобы она состоялась, нужно оказывать правозащитную поддержку русским, попавшим в беду и оказавшимся жертвами русофобии». По мнению бизнесмена, также стоило бы создать и трибунал для изучения преступлений против россиян «на освобожденных территориях, например, в Мариуполе». «Нужно зафиксировать случаи этноцида, более того, такой трибунал может быть международным: есть эксперты из Ливии, Сирии, Сербии», – уверен Малофеев.
Помимо проведения «русофильских» мероприятий, эксперты и законодатели обсудили борьбу с притеснением россиян в культурной сфере. О ней говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, Запад борется с Россией в том числе и в культурной сфере, к примеру, в блокбастерах, призванных привить зрителям определенное отношение к россиянам. «Двумя фразами, тремя мазками там все показано, нет места полутонам, нюансам: вот враг, его надо уничтожить любой ценой, – уверена она. – А культура отмены – это схема, используемая Западом после установления тотального контроля над информационным полем, население помещают в информационный пузырь». Она при этом отметила, что российские киноделы «стали конкурентоспособными» и «вышли на уровень, когда стали давать отпор голливудскому ширпотребу». Представитель МИД предложила продолжать эту работу и в других сферах.
Также Захарова заявила о необходимости бороться с русофобией в цифровой сфере. Задачей России является создание собственной информационной инфраструктуры, которая была бы самостоятельной, «но не с точки зрения блокировки, а автономной – на наших носителях, с нашими ресурсами, которые бы производили хороший продукт», сказала она и уточнила, что речь идет о собственных российских соцсетях, видеохостингах и поисковиках. Эта работа должна быть не имитацией создания отечественной информационной базы, а реальными усилиями, подчеркнула Захарова. «Начинать [разоблачение русофобии] надо изнутри, не за рубежами, а внутри рубежей», – резюмировала она.
По словам зампредседателя Совета федерации Константина Косачева, происходящее за рубежом с россиянами невозможно назвать русофобией. Он предложил для этого другой термин – этноцид. «Нужно добиться внедрения в международные правовые документы формулировки [о том], что разногласия межгосударственного уровня не могут переноситься на отношение к гражданам страны, невозможен перенос политических разногласий в гуманитарную схему», – посчитал он. Сенатор призвал системно вести работу по фиксации нарушения прав граждан России за рубежом и поддерживать их гражданскую активность в других странах. «Конечно, сейчас люди там запуганы, и им нужна максимальная юридическая правовая помощь», – добавил Косачев.
Политолог Павел Склянчук заявил «Ведомостям», что проведение мероприятия вряд ли приведет к каким-то законодательным последствиям. «У таких мероприятий есть устойчивый состав спикеров и потребители контента. Обычно по итогам появляется нарезка каких-то видео-цитат, которые затем распространяются по тематическим группам в социальных сетях», – отметил он.
Тема русофобии является производной от нарратива, в котором «Россия находится в кольце врагов и противостоит мировому злу», пояснил «Ведомостям» политолог Константин Калачев. «Вынос темы на государственный уровень в нынешней ситуации закономерен и неизбежен», – уверен он. Надо же, отмечает Калачев, как-то объяснить, почему наша внешняя политика не получает понимания западных стран, «встречает противодействие, подвергается критике».
Российские политики часто употребляют термин «русофобия». В частности, именно ею пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил недавнюю резолюцию Европарламента о признании России «государством – спонсором терроризма»: «Та ситуация, когда такая оголтелая русофобия и ненависть к России просто льется через край, это не носит какого-то юридически обязывающего характера – вот так к этому и надо относиться». Впрочем, этот термин использовался и до 2022 г. К примеру, на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита G20 в 2017 г. Владимир Путин говорил, что у украинских властей «остался только один товар, которым они успешно торгуют, – русофобия».