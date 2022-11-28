В Совете федерации обсудили сбор миллиона подписей против введения антироссийских санкций

Помимо проведения «русофильских» мероприятий, эксперты и законодатели обсудили борьбу с притеснением россиян в культурной сфере. О ней говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, Запад борется с Россией в том числе и в культурной сфере, к примеру, в блокбастерах, призванных привить зрителям определенное отношение к россиянам. «Двумя фразами, тремя мазками там все показано, нет места полутонам, нюансам: вот враг, его надо уничтожить любой ценой, – уверена она. – А культура отмены – это схема, используемая Западом после установления тотального контроля над информационным полем, население помещают в информационный пузырь». Она при этом отметила, что российские киноделы «стали конкурентоспособными» и «вышли на уровень, когда стали давать отпор голливудскому ширпотребу». Представитель МИД предложила продолжать эту работу и в других сферах.