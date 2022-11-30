Профильные врачи назвали основные факторы, влияющие на рождаемость детей

Подавляющее число гинекологов (72,8%), репродуктологов и других специалистов, занимающихся планированием семьи, считают, что в основном на рождаемость негативно влияют социальные факторы в виде инфляции, отсутствия работы и жилья. Об этом говорится в результатах опроса сервиса «Актион медицина» (входит в группу «Актион»), который есть в распоряжении «Ведомостей».