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Профильные врачи назвали основные факторы, влияющие на рождаемость детей

Отсутствие нормального жилья и работы хуже влияют на рождаемость
Егор Губернаторов Анна Вергазова
По версии половины опрошенных медиков (55,2%), российские женщины предпочитают рожать первого ребенка в период с 26 до 30 лет либо с 18 до 25 (20,5%) / Егор Алеев / ТАСС

Подавляющее число гинекологов (72,8%), репродуктологов и других специалистов, занимающихся планированием семьи, считают, что в основном на рождаемость негативно влияют социальные факторы в виде инфляции, отсутствия работы и жилья. Об этом говорится в результатах опроса сервиса «Актион медицина» (входит в группу «Актион»), который есть в распоряжении «Ведомостей».

Рост среднего возраста первых родов, стрессы, сидячий образ жизни как негативный фактор указал каждый третий медик (35%). Наименее значимыми причинами, которые сказываются на рождаемости, врачи считают «эгоизм» (1,6%) и карьерные устремления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных