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Россияне стали больше помогать другим людям, несмотря на финансовые сложности

Опрошенные с оптимизмом относятся к своему будущему и экономическому положению России
Егор Губернаторов
Жители России чаще всего за последний год помогали другим поступками (72%), а также вещами (61%) / Артем Геодакян / ТАСС

В течение 2022 г. 59% россиян помогали незнакомым финансово нуждающимся людям, а 40% не доводилось это делать. Об этом говорится в результатах опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ (есть у «Ведомостей»). Исследование проводилось с 9 по 19 сентября с помощью телефонных интервью, в нем приняли участие 2015 респондентов старше 18 лет.

Жители России чаще всего за последний год помогали другим поступками (72%), а также вещами (61%). В целом в 2022 г. по сравнению с пандемийным 2020 годом произошел значительный рост по этим показателям. В России после начала специальной военной операции появилось большое число низовых инициатив, помогающих людям, говорит директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка» Дарья Байбакова. Но привычные темы, такие как помощь бездомным, отошли на второй план и людям кажутся не самыми актуальными, уточняет она. «Снижается и число разовых пожертвований, их средняя сумма. Стало меньше корпоративных пожертвований», – замечает Байбакова, добавляя, что в самой «Ночлежке» увеличилось количество заявок от волонтеров. В России действительно нет широкой доступности НКО в регионах, а у тех, кто работает, обычно не хватает ресурсов для помощи всем нуждающимся, резюмирует она. При этом 73% респондентов в течение года не устраивались в качестве добровольцев, а 26% были волонтерами, следует из исследования ВШЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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