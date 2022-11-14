Россияне стали больше помогать другим людям, несмотря на финансовые сложности

Жители России чаще всего за последний год помогали другим поступками (72%), а также вещами (61%). В целом в 2022 г. по сравнению с пандемийным 2020 годом произошел значительный рост по этим показателям. В России после начала специальной военной операции появилось большое число низовых инициатив, помогающих людям, говорит директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка» Дарья Байбакова. Но привычные темы, такие как помощь бездомным, отошли на второй план и людям кажутся не самыми актуальными, уточняет она. «Снижается и число разовых пожертвований, их средняя сумма. Стало меньше корпоративных пожертвований», – замечает Байбакова, добавляя, что в самой «Ночлежке» увеличилось количество заявок от волонтеров. В России действительно нет широкой доступности НКО в регионах, а у тех, кто работает, обычно не хватает ресурсов для помощи всем нуждающимся, резюмирует она. При этом 73% респондентов в течение года не устраивались в качестве добровольцев, а 26% были волонтерами, следует из исследования ВШЭ.