Выплаты нуждающимся студентам предложили освободить от налогообложения

«Студенты вузов и колледжей часто становятся социально незащищенной категорией, поскольку отправляются на обучение в другие, как правило, более крупные города, где проживают отдельно от родителей, вынуждены снимать жилье. Имея невысокие стипендии, они ограничены в средствах, а в силу своей учебной занятости не могут устроиться на постоянную работу, чтобы иметь дополнительный доход», – указывают авторы законопроекта.