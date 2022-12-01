Выплаты нуждающимся студентам предложили освободить от налогообложения

Выплаты нуждающимся студентам предложили освободить от налогообложенияТакие поправки собираются внести в Госдуму единороссы
Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак и ряд депутатов Госдумы (все от «Единой России») подготовили поправки, которые освобождают от налогообложения материальную поддержку, оказываемую учащимся. Льгота должна будет действовать независимо от суммы выплат. Инициатива может быть внесена в Госдуму в ближайшее время, сообщил «Ведомостям» представитель партии.
Законодательство об образовании содержит механизмы социальной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, – это стипендии и иные денежные выплаты, говорится в пояснительной записке. Для оказания такой поддержки вузам и колледжам выделяются бюджетные средства. Образовательные учреждения также вправе сами устанавливать различные виды материальной поддержки за счет собственных доходов.
«Студенты вузов и колледжей часто становятся социально незащищенной категорией, поскольку отправляются на обучение в другие, как правило, более крупные города, где проживают отдельно от родителей, вынуждены снимать жилье. Имея невысокие стипендии, они ограничены в средствах, а в силу своей учебной занятости не могут устроиться на постоянную работу, чтобы иметь дополнительный доход», – указывают авторы законопроекта.
В настоящее время не облагается налогом на доходы физлиц материальная помощь в размере 4000 руб. за год, которую колледжи и вузы оказали своим студентам (пункт 28 статьи 217 второй части НК). Парламентарии предполагают распространить это правило на все льготные выплаты.
«Материальная поддержка нуждающихся обучающихся по сути является целевой выплатой, предназначенной для решения ими трудной жизненной ситуации, а не материальным обогащением. При удержании налога сумма выплаты уменьшается, что снижает ее результативность для конкретного обучающегося», – отмечается в пояснительной записке.
Сейчас от налогообложения освобождены доходы, полученные гражданами в порядке оказания им социальной поддержки (пункт 79 статьи 217 НК), а также различные стипендии (пункт 11 статьи 217 НК), которые относятся к мерам социальной поддержки обучающихся.
Закон вступает в силу со дня опубликования и распространяется на доходы с 2023 г., следует из поправок.
К нуждающимся или попавшим в трудную жизненную ситуацию по закону относят жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, детей, проживающих в малоимущих семьях или семьях, испытывающих другие трудности и т.д. Им могут выделяться выплаты на приобретение одежды, продуктов питания, канцелярских товаров, лекарств и т.д.