Врачи доверяют фармкомпаниям за открытость данных об исследованиях

Врачи доверяют фармкомпаниям за открытость данных об исследованияхОб этом говорится в опросе бюро GXP News, которое сравнило отношение медработников к разным производителям
Большинство врачей (74%) назвали открытость фармацевтической компании, в том числе публикацию данных о клинических исследованиях, ключевым фактором доверия к ней. Об этом говорится в результатах опроса, который проводился мобильным приложением «Справочник врача» и аналитическим бюро GXP News с 21 ноября по 1 декабря этого года. В исследовании принял участие 1551 врач и медицинский работник, каждый респондент мог выбрать три варианта ответа.
На втором месте по значимости для врачей находится личный опыт работы с препаратами фармкомпании (62%), примерно то же число опрошенных (61%) волнует стабильное качество препаратов. Другие медики обращают внимание на регистрацию препаратов компании в США и странах ЕС (27%), а также следят за добросовестностью компании (25%), в том числе изучая сведения о ней от участников рынка. Другие ориентируются на отзывы своих коллег (28%) или ведущих врачей (25%).
Регистрацию препаратов в России как ключевой фактор доверия выбрали 20% респондентов.
Большинство медиков (85%) в качестве главного преимущества российских препаратов назвали их доступность из-за более низкой цены (при ответе на вопрос также предполагалась возможность выбрать несколько вариантов ответа). Еще 61% уверен в качестве таких лекарств.
Что такое «Справочник врача»
В мобильном приложении «Справочник врача», принадлежащем компании «Медицинские информационные решения», зарегистрировано более 783 000 медицинских работников из 85 регионов России. Создатели поясняют, что в нем может зарегистрироваться и лицо без медицинского образования, но ему будут недоступны инструментарий врача, участие в исследованиях и т. д. Пользователь нарушит политику приложения, если укажет, что он врач, не будучи таковым. Доля таких участников минимальна и, по утверждению разработчиков, не сказывается на показателях репрезентативности.
А 50% полагают, что отечественные разработчики препаратов производят в основном аналоги оригинальных лекарств. 34% считает, что фармкомпании не проводят качественные исследования. Наиболее скептически настроены 14% врачей, ответивших, что качество любой российской продукции «всегда хуже».
В целом больше половины опрошенных (57%) заявили, что есть фармацевтические компании среди как российских, так и иностранных, которым они доверяют.
При ответе на специально заданные вопросы выяснилось, что медики примерно поровну разделились на тех, для кого страна – производитель ряда препаратов, которые они назначают, принципиальна (43%), и на тех, для кого это не имеет значения (44%). Каждый десятый опрошенный (11%) назвал этот фактор принципиальным для всех лекарств, которые он назначает.
Весной, как сообщали «Ведомости», крупные фармкомпании, среди которых Pfizer, Sanofi, MSD, Lilly, AbbVie, заявили об отказе проводить клинические исследования своих препаратов в России. Дело в том, что для того, чтобы получить регистрацию, зарубежный препарат должен быть исследован на территории государства, пояснял эксперт Илья Ясный.
Для получения разрешения на проведение клинического исследования компания должна направить документы для экспертизы в Минздрав, в ходе которой контролируется качество, эффективность и безопасность лекарства, отмечает представитель ведомства. Клинические исследования одобряются в соответствии с GCP (надлежащая практика хранения) и руководствами по исследованию биоэквивалентности, аналогичные работают в ЕС.
«Между Росздравнадзором и Минздравом осуществляется обмен по материалам клинических исследований лекарственных препаратов, в том числе по проведению, мониторингу, документированию клинических исследований», – заявил представитель ведомства, добавив, что в рамках регистрации лекарства Минздрав может провести проверку на соответствие правилам надлежащей лабораторной практики и др.