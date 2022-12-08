Минприроды предлагает сделать ставку на сбор космических данных о пожарах

Министерство природы собирается внести поправки в действующую с 2014 г. методику проведения проверки достоверности сведений о площади лесных пожаров и сделать ставку на сбор космических данных о них. В проекте документа, разработанного ведомством, отмечается, что подтверждение достоверности площади лесного пожара Рослесхоз должен осуществлять с помощью космических средств. Следующая поправка поясняет, что данные, полученные после такой проверки, могут служить основанием для «корректировки информации в соответствующей оперативной, статистической отчетности и акте о пожаре».