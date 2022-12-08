Минприроды предлагает сделать ставку на сбор космических данных о пожарах

Минприроды предлагает сделать ставку на сбор космических данных о пожарахСейчас первичные данные о пожарах подают регионы
Министерство природы собирается внести поправки в действующую с 2014 г. методику проведения проверки достоверности сведений о площади лесных пожаров и сделать ставку на сбор космических данных о них. В проекте документа, разработанного ведомством, отмечается, что подтверждение достоверности площади лесного пожара Рослесхоз должен осуществлять с помощью космических средств. Следующая поправка поясняет, что данные, полученные после такой проверки, могут служить основанием для «корректировки информации в соответствующей оперативной, статистической отчетности и акте о пожаре».
Первичные данные по лесным пожарам представляют регионы, отмечает руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин. «Сейчас – в условиях дефицита финансирования, без увеличения расходов на борьбу с лесными пожарами, да еще и с учетом инфляции, – возникают опасения, что власти регионов будут выполнять поставленные перед ними индикаторы путем манипулирования данными», – считает эксперт, подчеркивая важность контроля достоверности сведений на основе объективных данных.
У Рослесхоза также есть собственный инструмент мониторинга – Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ). В процессе проверки данных от регионов практически ежедневно возникают разночтения и разногласия. «Регион говорит, что горят 10 га, а ИСДМ показывает 10 000 га», – поясняет эксперт. Россельхоз, используя эту систему, корректирует данные, чтобы понять причину такого расхождения.
Изменения, предложенные Минприроды, направлены на то, чтобы в случае получения новой информации о площади пожара по результатам проверки она отражалась во всех необходимых документах и потом попадала в официальную статистику и отчетность, полагает эколог Алексей Ярошенко: «Как показывает практика, это уточнение не лишнее».
Третья поправка в методику проведения проверки достоверности сведений о площади лесных пожаров меняет радиус космического зондирования Земли при пожаре. Сейчас это минимум 20 км, а предложено – 5 км. Ярошенко считает, что такая поправка позволит не упустить части пожара. Заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский пояснил «Ведомостям», что эти изменения позволят делать большее количество снимков высокого разрешения для оценки пространства, пройденного огнем. «Таким образом уменьшится расхождение площадей лесных пожаров, большее количество возгораний будет вовлечено в проверку», – отметил Венглинский.
Раньше космические средства проверки были скорее вспомогательной технологией, в то время как традиционные источники данных – основной, поясняет Куксин. «Это было уже несовременно, хорошо, что сейчас появляется возможность добиваться от регионов признания правильных площадей пожара не только наземными или авиационными средствами, но и космическими», – отмечает он.
В 2022 г. лесные пожары охватывали удаленные территории в республиках Якутии и Коми, Красноярском крае, Иркутской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО. В августе критическая ситуация с пожарами сложилась в Рязанской области. Рослесхоз раскритиковал руководство региона за недостоверную подачу данных о площадях возгорания, что в итоге создало риски для соседних субъектов.