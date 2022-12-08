Суррогатное материнство для российских пар будет доступно только в браке

К заключительным чтениям в законопроекте появились некоторые изменения. Если один из супругов умер во время беременности суррогатной матери или гражданство одного из супругов, обоих или одинокой женщины было прекращено, суррогатная мать дает разрешение на их запись родителями. То есть если люди лишились гражданства в период беременности, – родителями с разрешения суррогатной матери они все равно могут стать. Также с согласия суррогатной матери в качестве родителей могут быть записаны бывшие супруги, если суд решит, что брак не был фиктивным и не был заключен для подписания договора о суррогатном материнстве. Если суд признает, что права мужчины были нарушены из-за заключения такого фиктивного брака, он также может быть записан родителем ребенка, рожденного от суррогатной матери.