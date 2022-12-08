Суррогатное материнство для российских пар будет доступно только в браке

Суррогатное материнство для российских пар будет доступно только в бракеМатерям-одиночкам для этого понадобятся медпоказания, а иностранцам установлен полный запрет
В России окончательно принят закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Согласно закону, услугами суррогатных матерей воспользоваться могут только граждане России, состоящие в браке, или одинокая женщина – гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Также, согласно документу, ребенок, рожденный на территории России от суррогатной матери, получает российское гражданство – это нужно для контроля за дальнейшей судьбой вывезенных за рубеж детей. C момента внесения проекта в Думу прошел год, в первом чтении он был принят в мае. Его авторами выступили вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Анна Кузнецова и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.
Что изменилось ко второму чтению
Суррогатная мать дает согласие на то, что ребенок будет записан на родителей, которым она оказывает услугу.
К заключительным чтениям в законопроекте появились некоторые изменения. Если один из супругов умер во время беременности суррогатной матери или гражданство одного из супругов, обоих или одинокой женщины было прекращено, суррогатная мать дает разрешение на их запись родителями. То есть если люди лишились гражданства в период беременности, – родителями с разрешения суррогатной матери они все равно могут стать. Также с согласия суррогатной матери в качестве родителей могут быть записаны бывшие супруги, если суд решит, что брак не был фиктивным и не был заключен для подписания договора о суррогатном материнстве. Если суд признает, что права мужчины были нарушены из-за заключения такого фиктивного брака, он также может быть записан родителем ребенка, рожденного от суррогатной матери.
Еще одна добавленная поправка в этот федеральный закон делает невозможным упрощенный выход из гражданства для детей, рожденных от суррогатных матерей, у которых один из родителей – гражданин России, а другой родитель иностранный гражданин или оба родители – иностранцы.
Как реагируют эксперты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя на пленарном заседании принятие закона, в очередной раз сообщил, что из России «иностранцы вывезли более 45 000 детей от суррогатных матерей». В Российской ассоциации репродукции человека, которая собирает данные о суррогатном материнстве с 2005 г., ранее сообщали «Ведомостям», что за все время наблюдений с помощью суррогатных матерей родились 5702 младенца и этот показатель «не измеряется десятками тысяч».
Как заявил «Ведомостям» президент ассоциации Владислав Корсак, основополагающий пункт для суррогатного материнства и так был в ранее действующей редакции закона – это наличие медицинских показаний женщины, а также то, что она не может выносить ребенка. По его словам, для соблюдения этого требования нужно введение ответственности, к примеру лишение лицензии организации, которая провела услугу суррогатного материнства без медицинских показаний. «Депутаты озабочены вывозом детей за границу, но их судьба в любом случае будет неизвестна. Нельзя же внедрить в него чип», – резюмирует Корсак.
Приобретение ребенком гражданства России по рождению поможет в определении правового статуса в спорных ситуациях, говорит партнер юридической фирмы BGP Litigation Виктория Дергунова. Например, в случае смешанных браков, когда родители решают дать ребенку иностранное гражданство одного из них, а впоследствии разводятся. Дергунова также положительно оценивает ограничение прав иностранцев на заключение договора суррогатного материнства, по ее словам, это пресечет практику использования закона гражданами тех государств, где такой метод ВРТ запрещен под угрозой уголовного наказания, например в Китае. Юрист указала на то, что тенденция по ограничению права иностранных граждан на заключение договора суррогатного материнства прослеживается в ряде зарубежных стран, в которых иностранные граждане либо в принципе лишены такой возможности (Великобритания), либо утратили ее после изменения внутреннего законодательства вследствие ряда случаев нарушения прав детей, биологических родителей и суррогатных матерей, получивших широкий общественный резонанс (Индия, Таиланд).
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай обращает внимание, что в финальной редакции законопроекта не состоящие в браке мужчина и женщина лишены права на применение суррогатного материнства, в результате создается риск дискриминации. «Обозначенные поправки не учитывают, что отношения между родителями и детьми не производны от отношений родителей между собой», – пояснила Тягай. Вместе с тем она положительно оценивает то, что ранние спорные поправки не вошли в финальный текст. «Не ограничивается возраст потенциальных родителей, применяющих ВРТ, и не предъявляется требование к длительности их нахождения в браке. Это в большей степени отвечает интересам потенциальных родителей», – резюмировала она.
Как шла работа над законопроектом
Разработка документа началась после событий начала 2020 г. Тогда в московской квартире были обнаружены несколько младенцев, один из которых был мертв. Биологические родители новорожденных были иностранцами. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье – торговля детьми, повлекшая по неосторожности смерть, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Еще до внесения законопроекта в Госдуму вокруг него возник общественный резонанс. К примеру, адвокаты, анализировавшие первоначальный проект закона еще до внесения, отмечали, что ставить возможность иметь родительские права в зависимость от брака «противоречит Конституции». Активно в пользу запрета высказывались представители Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал не только сделать эту услугу вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) недоступной для иностранцев, но и вовсе ограничить ее использование в России, так как «оно [явление суррогатного материнства] разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин».
После принятия законопроекта в первом чтении один из авторов Петр Толстой объяснял, что суррогатное материнство для иностранцев – большой бизнес, в котором участвуют как врачи, так и чиновники исполнительной власти, его оборот он оценивал в 2 млрд евро. Он также предложил поставить суррогатное материнство под контроль государства. Перед вторым чтением депутаты Толстой и Кузнецова провели пресс-конференцию, на которой парламентарии отмечали – процедура тормозится федеральными органами власти. А замечания, которые были направлены, вместе с полезными содержали и те, которые были «притянуты за уши».
Больше всего вопросов у министерств возникло как раз к процедуре получения детьми, рожденными от суррогатной матери, российского гражданства, сообщали ранее «Ведомости». Например, эксперты из Министерства иностранных дел (МИД) в отзыве на законопроект писали, что просто факт получения ребенком гражданства не усилит контроля за его судьбой.
Другим пунктом разногласий стал вопрос брака потенциальных родителей, которые намерены воспользоваться услугами суррогатного материнства. Минюст предлагал ввести минимальный срок нахождения в браке иностранцев с россиянами, после наступления которого, такой паре можно разрешить воспользоваться услугой.