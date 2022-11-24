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Депутаты и правительство поспорили о запрете суррогатного материнства для иностранцев

В профильных ведомствах считают, что принятие соответствующего законопроекта уведет услуги суррогатного материнства в теневой сектор
Егор Губернаторов Елена Мухаметшина
Петру Толстому оказалось непросто доказать необходимость закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев / Пресс-служба Госдумы

Законопроект о запрете технологии суррогатного материнства для иностранцев был принят Госдумой в первом чтении в мае текущего года, а в процессе доработки между его авторами-депутатами и представителями ответственных ведомств возникли разногласия. Один из авторов инициатив – вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе пресс-конференции 21 ноября заявил, что второе чтение тормозится федеральными органами власти. Вместе с полезными замечаниями, которые они направили парламентариям, есть и те, которые «притянуты за уши», заявил Толстой.

«Ведомости» ознакомились с отзывами на законопроект со стороны экспертного управления президента, Минюста, МИДа, МВД и Генпрокуратуры, а также возражениями на замечания ведомств депутатов Госдумы. Подлинность документов подтвердил источник в Охотном Ряду. «Ведомости» направили запросы в Минюст, МИД, МВД и Генпрокуратуру, но к моменту публикации материала они остались без ответа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос о достоверности отзыва экспертного управления президента, а также о позиции Кремля по данной инициативе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных