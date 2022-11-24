Депутаты и правительство поспорили о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Депутаты и правительство поспорили о запрете суррогатного материнства для иностранцевВ профильных ведомствах считают, что принятие соответствующего законопроекта уведет услуги суррогатного материнства в теневой сектор
Законопроект о запрете технологии суррогатного материнства для иностранцев был принят Госдумой в первом чтении в мае текущего года, а в процессе доработки между его авторами-депутатами и представителями ответственных ведомств возникли разногласия. Один из авторов инициатив – вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе пресс-конференции 21 ноября заявил, что второе чтение тормозится федеральными органами власти. Вместе с полезными замечаниями, которые они направили парламентариям, есть и те, которые «притянуты за уши», заявил Толстой.
«Ведомости» ознакомились с отзывами на законопроект со стороны экспертного управления президента, Минюста, МИДа, МВД и Генпрокуратуры, а также возражениями на замечания ведомств депутатов Госдумы. Подлинность документов подтвердил источник в Охотном Ряду. «Ведомости» направили запросы в Минюст, МИД, МВД и Генпрокуратуру, но к моменту публикации материала они остались без ответа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос о достоверности отзыва экспертного управления президента, а также о позиции Кремля по данной инициативе.