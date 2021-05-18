Патриарх Кирилл призвал запретить в России суррогатное материнство для иностранцев

13 мая патриарх призвал беременных женщин, которые не готовы воспитывать детей, отдать их РПЦ вместо аборта. «Если женщина хочет сохранить свое дитя, в церкви ей обязательно помогут <...>. Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», — сказал он во время обращения к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению.