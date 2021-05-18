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Патриарх Кирилл призвал запретить в России суррогатное материнство для иностранцев

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранцев.

Патриарх заявил, что задача сбережения народа не соответствует услугам, оказываемым иностранцам российскими суррогатными матерями. По его мнению, «безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны».

«Я призываю Госдуму положить предел использованию услуг суррогатного материнства для иностранцев, а также задуматься об ограничении этого явления в России», – сказал он на парламентских встречах в рамках Международных образовательных чтений (цитата по ТАСС). Патриарх отметил, что суррогатное материнство разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин.

Ранее агентство сообщило, что депутаты Госдумы разработали законопроект, лишающий иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей России. Кроме того, поправки предполагают запрет на использование услуг суррогатных матерей гражданами России, которые не состоят в браке. Законопроектом также устанавливается запрет на услуги суррогатного материнства в случае, если супруга может родить ребенка. 

13 мая патриарх призвал беременных женщин, которые не готовы воспитывать детей, отдать их РПЦ вместо аборта. «Если женщина хочет сохранить свое дитя, в церкви ей обязательно помогут <...>. Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», — сказал он во время обращения к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению.

Ранее по теме: Иностранцам хотят запретить пользоваться услугами суррогатных матерей в России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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