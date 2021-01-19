Иностранцам хотят запретить пользоваться услугами суррогатных матерей в России

Депутаты предлагают дополнить действующий закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ» тем, что правом «на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина» в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет. Причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.