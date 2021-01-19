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Иностранцам хотят запретить пользоваться услугами суррогатных матерей в России

Ведомости

Депутаты Госдумы разработали законопроект, лишающий иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Законопроект еще не внесен в нижнюю палату парламента, этому предстоит процедура общественного обсуждения. 

Кроме того, поправки предполагают запрет на использование услуг суррогатных матерей гражданами России, которые не состоят в браке. Таким образом, в случае принятия законопроекта, прибегнуть к суррогатному материнству могут только лица, состоящие в браке.

Депутаты предлагают дополнить действующий закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ» тем, что правом «на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина» в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет. Причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.

Законопроектом также устанавливается запрет на услуги суррогатного материнства в случае, если супруга может родить ребенка. 

Как отмечает агентство, авторы обосновывают свое решение тем, что суррогатное материнство стало легальным, дешевым и беспрепятственным способом преодоления запрета» на усыновление иностранцами рожденных в России детей, который был установлен в 2012 г. Авторы заявляют, что «фактически сформировался рынок "экспорта" российских детей, рожденных суррогатными матерями». При это оценить объемы данного рынка практически невозможно. 

В 2013 г. в России был принят «Закон Димы Яковлева». Он запретил усыновление гражданами США российских детей. Закон также предусматривает запрет на въезд в Россию отдельных иностранцев и приостановку деятельности подконтрольных им российских юрлиц. Закон также запрещает деятельность в России финансируемых США политических некоммерческих организаций и структур, представляющих угрозу интересам России.

Ранее по теме: ОП предложила расширить число имеющих право на суррогатное материнство

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных