ОП предложила расширить число имеющих право на суррогатное материнство
Общественная палата предложила расширить категории россиян, которые имеют право на участие в программе суррогатного материнства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ организации, направленный в Совет Федерации и правительство.
В частности, в палате считают, что применение суррогатного материнства в исключительных случаях должно допускаться и по социальным показаниям. «Речь идет прежде всего о случаях, когда при наличии криоконсервированных эмбрионов их генетическая мать скончалась, а их генетический отец изъявляет желание завершить начатую программу ВРТ рождением собственного ребенка», — говорится в документе.
Помимо этого, Общественная палата обратила внимание на значительный рост случаев смертей от онкологических заболеваний в молодом и среднем возрасте, в связи с чем предложила на законодательном уровне закрепить возможность использования суррогатного материнства родителями умершего от рака пациента, осуществившего при жизни криоконсервацию биоматериала до начала противораковой терапии, для последующего воспитания генетически родных внуков. В органах ЗАГС в таком случае предлагается их регистрировать как детей.
«Во всех такого рода ситуациях решение о возможности применения суррогатного материнства мог бы принимать орган опеки и попечительства», — добавили в палате.
Другим предложением организации стало определение понятий «оказание медицинской помощи с применением метода лечения бесплодия по программе суррогатного материнства» и «юридическое сопровождение программы суррогатного материнства».
«Закрепление процедуры заблаговременной (до рождения ребенка) передачи органам записи актов гражданского состояния сведений о применении программы суррогатного материнства с целью исключения возможности злоупотреблений со стороны генетических родителей и суррогатных матерей», — говорится в рекомендациях ОП.
Ранее газета «Известия» сообщила, что Общественная палата подготовила проект резолюции, которая предполагает запрет на участие в программах суррогатного материнства иностранных граждан и запрет на его рекламу.