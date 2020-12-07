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ОП предложила расширить число имеющих право на суррогатное материнство

Ведомости

Общественная палата предложила расширить категории россиян, которые имеют право на участие в программе суррогатного материнства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ организации, направленный в Совет Федерации и правительство.

В частности, в палате считают, что применение суррогатного материнства в исключительных случаях должно допускаться и по социальным показаниям. «Речь идет прежде всего о случаях, когда при наличии криоконсервированных эмбрионов их генетическая мать скончалась, а их генетический отец изъявляет желание завершить начатую программу ВРТ рождением собственного ребенка», — говорится в документе.

Помимо этого, Общественная палата обратила внимание на значительный рост случаев смертей от онкологических заболеваний в молодом и среднем возрасте, в связи с чем предложила на законодательном уровне закрепить возможность использования суррогатного материнства родителями умершего от рака пациента, осуществившего при жизни криоконсервацию биоматериала до начала противораковой терапии, для последующего воспитания генетически родных внуков. В органах ЗАГС в таком случае предлагается их регистрировать как детей.

«Во всех такого рода ситуациях решение о возможности применения суррогатного материнства мог бы принимать орган опеки и попечительства», — добавили в палате.

Другим предложением организации стало определение понятий «оказание медицинской помощи с применением метода лечения бесплодия по программе суррогатного материнства» и «юридическое сопровождение программы суррогатного материнства».

«Закрепление процедуры заблаговременной (до рождения ребенка) передачи органам записи актов гражданского состояния сведений о применении программы суррогатного материнства с целью исключения возможности злоупотреблений со стороны генетических родителей и суррогатных матерей», — говорится в рекомендациях ОП.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Общественная палата подготовила проект резолюции, которая предполагает запрет на участие в программах суррогатного материнства иностранных граждан и запрет на его рекламу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных