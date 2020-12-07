ОП предложила расширить число имеющих право на суррогатное материнство

Помимо этого, Общественная палата обратила внимание на значительный рост случаев смертей от онкологических заболеваний в молодом и среднем возрасте, в связи с чем предложила на законодательном уровне закрепить возможность использования суррогатного материнства родителями умершего от рака пациента, осуществившего при жизни криоконсервацию биоматериала до начала противораковой терапии, для последующего воспитания генетически родных внуков. В органах ЗАГС в таком случае предлагается их регистрировать как детей.