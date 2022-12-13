Богатырь вместо Бэтмена: Путин поручил выпускать сувениры с российскими героями

«Я – мама маленького ребенка, и я знаю, как сложно купить даже отечественную женскую одежду с нашими героями – сказочными, мультипликационными. Почему-то мы тоже [как в США] ляпаем исключительно Disney. <…> Я говорю об этом уже несколько лет: нам нужны свои родные герои, свои родные праздники, свои родные песни, должен звучать русский язык», – заявила «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»). Какие именно персонажи и где будут использованы в соответствии с поручением Путина – это вопрос для разработчиков, сказала она. «Все это несложно, если есть желание и политическая воля. Политическая воля, как всегда, нашлась у президента», – отметила депутат.