Богатырь вместо Бэтмена: Путин поручил выпускать сувениры с российскими героями

Богатырь вместо Бэтмена: Путин поручил выпускать сувениры с российскими героямиОбразы Ильи Муромца или Ивана Грозного нужно адаптировать к современности, считают историки
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, «отвечающих традиционным ценностям», включая использование изображений этих персонажей при производстве изобразительной, печатной и сувенирной продукции, сообщается на сайте Кремля. Ответственным по этим поручениям назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок исполнения – 15 мая 2023 г.
Перечень поручений принят по итогам встречи президента с историками и представителями традиционных религий 4 ноября. Президент Фонда изучения исторической перспективы, доктор исторических наук Наталья Нарочницкая тогда посетовала, что пыталась купить своим внукам «маечку с каким-нибудь русским богатырем», персонажем из русских сказок, Ильей Муромцем, но на всей продукции в детском магазине увидела только изображения Бэтмена, Человека-паука и «всяких монстров».
Нарочницкая призвала воспитывать любовь к Родине и ее истории с детского сада, используя настольные игры с географическим изображением России, «где можно понять масштаб территории, масштаб линии фронта, где можно узнать о Куликовской битве, о [князе] Дмитрии Донском, о [князе] Александре Невском». «Конечно, я бы хотела, чтобы [Российское] историческое сообщество призвало производителей игрушек, детских игр, книжек начинать это воспитание в легкой игровой форме с детства», – сказала она.
Путин согласился с предложением Нарочницкой («Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь – нет»), но подчеркнул, что внешняя атрибутика «не будет работать, если это не будет ложиться на всю систему воспитания».
«Я – мама маленького ребенка, и я знаю, как сложно купить даже отечественную женскую одежду с нашими героями – сказочными, мультипликационными. Почему-то мы тоже [как в США] ляпаем исключительно Disney. <…> Я говорю об этом уже несколько лет: нам нужны свои родные герои, свои родные праздники, свои родные песни, должен звучать русский язык», – заявила «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»). Какие именно персонажи и где будут использованы в соответствии с поручением Путина – это вопрос для разработчиков, сказала она. «Все это несложно, если есть желание и политическая воля. Политическая воля, как всегда, нашлась у президента», – отметила депутат.
Ямпольская считает, что российские художественные образы необходимо внедрять в городскую среду – в оформление детских площадок, школ, парков, транспорта. «У нас есть художественные решения, которые развивались веками, которые признает весь мир. Они абсолютно узнаваемы, в них заложен определенный код», – говорит она. Речь не о том, чтобы «расписать весь город под хохлому», а о том, чтобы ребенок с детства имел в поле зрения эту стилистику, рос с «ощущением, что вокруг все родное».
Первое, с чего необходимо начать, – это популяризация юных героев Великой Отечественной войны, говорит председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»). «В каждой школе должны появиться музейные пространства с их лицами, их историями. Например, "Молодая гвардия". Да, мы вернули в школьную программу [этот] роман, но нужно двигаться дальше», – заявила она «Ведомостям». По словам Казаковой, она сама «занимается темой подвига» молодогвардейцев, рассказывает о нем в школах. «Пыталась купить плакаты с портретами молодогвардейцев, чтобы ребята знали их лица, и столкнулась с тем, что такие сейчас просто не выпускают, сама заказывала печать», – сожалеет она.
Второе направление – это фольклорные герои. У России есть свои сказки, былинные герои – Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Никита Кожемяка. «И это не просто фольклор, в них сила русской души, наши традиционные ценности: семья, народ, родина. Ведь богатыри шли сражаться со злом за свою землю, а провожала их на битву семья», – сообщила депутат.
«Идея [президента] замечательная, потому что у нас потрясающие былины. Там есть русские герои. Еще есть местные, не обязательно русские, богатыри – якутские, кавказские воины, которые боролись за Родину. Их тоже надо популяризировать <…> нам необязательно давать только Человека-паука», – отреагировала на поручение Путина первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия»).
Депутат считает, что «для объективной оценки» деятельности исторических персонажей надо помнить, что «народ назвал великими только тех, при ком прирастала земля русская»: Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Великую. «Каждый, кто приращивал мощь России, остался в истории как великий. Кто землю потерял, как Ельцин или Горбачев, те будут прокляты народом на веки вечные», – подытожила она.
«По моим наблюдениям, в обществе есть запрос на популяризацию героев российской истории и фольклора. Ко мне обращались с такими предложениями студенты и преподаватели, руководители школ и детских садов, а также предприниматели», – заявила «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия»). Она предложила популяризировать среди молодежи Героя России, лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, убитого боевиками в 2016 г., а также «мальчика Алешу и бабушку с красным флагом» – «двух известных персонажей», «которые уже стали народными». Их и военных, погибших в ходе специальной военной операции (СВО), стоит «изображать на тетрадях, футболках и другой продукции», сказала Лантратова.
При этом Россия не должна пренебрегать и мировым историческим наследием, подчеркнула Ямпольская. В Донбассе памятники поэту Тарасу Шевченко «как стояли, так и стоят», и их не трогают, в отличие от Украины, которая борется «даже с Пушкиным», отметила она. Депутат напомнила, что в миланском оперном театре «Ла Скала» новый сезон открылся оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов». «Народы с великой культурой чужую культуру никогда не отменяют. Итальянцы сейчас это демонстрируют с редкой для Евросоюза адекватностью. У них есть вкус, они ценят чужих гениев и чужие шедевры», – заявила Ямпольская.
Российский историк, автор учебников и пособий Леонид Кацва считает, что размещение героев российской истории и фольклора на печатной, сувенирной и другой продукции – неэффективная мера. «Фольклор – это одно, а мир детских фантазий – совершенно другое. Это совершенно бессмысленно. И к патриотическому воспитанию не имеет никакого отношения», – заявил он «Ведомостям».
Политолог Алексей Макаркин согласен, что в обществе существует запрос на символы, связанные с российской историей и фольклором, в частности, у людей старшего поколения – основного провластного электората. Но для того чтобы былинные персонажи были популярны среди молодежи, они должны быть адаптированы под современность. Если «продвигать» персонажей в стиле старшего поколения, тогда молодежь не будет это воспринимать. «Если пытаться, как это было сделано в очень успешных мультфильмах «Три богатыря» и других, адаптировать их к настроениям молодежи, тут уже не попадешь в старшее поколение. Возникает противоречие», – объяснил эксперт.
Российская власть пришла к выводу, что молодежь слишком ориентирована на Запад и встроена в глобальный мир, полагает он. «В условиях конфликта с Западом, который сейчас носит открытый характер, необходима альтернатива. И ею является апелляция к истории, традициям, персонажам из фольклора, литературы. Это старые проверенные способы», – сказал Макаркин.
В подготовке статьи участвовали Евгения Дубровина и Анна Вергазова