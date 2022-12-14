Минюст предлагает отменить бессрочный запрет на работу осужденным адвокатам

Тогда экс-адвокат обратился в КС с жалобой и указал в ней, что норма трактуется как имеющая обратную силу и противоречит ст. 37 («О свободе труда») и 54 («Об отсутствии обратной силы») Конституции РФ и позволяет суду не допускать в процесс в качестве представителя лицо, чей статус адвоката прекращен до 1 марта 2021 г. КС пришел к выводу, что закон об адвокатской деятельности не содержит каких-либо положений, прямо определяющих временные пределы действия данного запрета. Вместе с этим, как указывал суд, бессрочный запрет на осуществление судебного представительства серьезно влияет на возможность трудоустроиться по юридической специальности, поскольку такой специалист в отсутствие у него права быть представителем в суде объективно не может рассчитывать на высокую востребованность на рынке труда.