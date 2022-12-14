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Общество

Минюст предлагает отменить бессрочный запрет на работу осужденным адвокатам

Ранее на необходимость этого указал Конституционный суд
Яна Суринская
Норма, согласно которой гражданин не вправе быть представителем в суде, если его адвокатский статус прекращен в связи со вступлением в законную силу приговора, вступила в силу 1 марта 2021 г. / Андрей Гордеев / Ведомости

Минюст разработал проект поправок в закон об адвокатской деятельности в соответствии с постановлением Конституционного суда, который 10 ноября предписал устранить бессрочное прекращение адвокатского статуса в связи с приговором по уголовному делу.

Ведомство предлагает установить конкретный срок, в течение которого лишенному адвокатского статуса гражданину будет запрещено быть представителем в суде. «При этом запрет <...> предлагается установить в течение срока судимости за совершение умышленного преступления, но не менее пяти лет с момента принятия решения о прекращении статуса адвоката», – говорится в пояснительной записке к разработанному Минюстом законопроекту.

По истечении срока экс-адвокат допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката. Кроме того, Минюст предлагает еще ряд оснований, по которым нельзя будет работать адвокатом в течение определенного срока. К примеру, если адвокатский статус прекращен из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей перед доверителем, нарушения норм Кодекса профессиональной этики адвоката, незаконного использования и (или) разглашения информации, связанной с оказанием квалифицированной юридической помощи, и т. д.

Норма, согласно которой гражданин не вправе быть представителем в суде, если его адвокатский статус прекращен в связи со вступлением в законную силу приговора, вступила в силу 1 марта 2021 г. КС в ноябре 2022 г. рассмотрел жалобу бывшего адвоката Сергея Шалавина, статус которого был прекращен в 2005 г. Несмотря на это, Шалавин в 2021 г. в качестве представителя гражданина К. обратился с иском к администрации Зиминского сельского поселения Раздольненского района Крыма, министерству имущественных и земельных отношений республики об установлении факта принятия наследства и признании права собственности на жилой дом и земельный участок. Иск был возвращен Шалавину именно из-за отсутствия адвокатского статуса.

Тогда экс-адвокат обратился в КС с жалобой и указал в ней, что норма трактуется как имеющая обратную силу и противоречит ст. 37 («О свободе труда») и 54 («Об отсутствии обратной силы») Конституции РФ и позволяет суду не допускать в процесс в качестве представителя лицо, чей статус адвоката прекращен до 1 марта 2021 г. КС пришел к выводу, что закон об адвокатской деятельности не содержит каких-либо положений, прямо определяющих временные пределы действия данного запрета. Вместе с этим, как указывал суд, бессрочный запрет на осуществление судебного представительства серьезно влияет на возможность трудоустроиться по юридической специальности, поскольку такой специалист в отсутствие у него права быть представителем в суде объективно не может рассчитывать на высокую востребованность на рынке труда.

«Предложения законопроекта соответствуют позиции Федеральной палаты адвокатов (ФПА), которая неоднократно высказывалась о том, что неблагоприятные последствия совершения преступления, включая запрет на представительство, не могут быть бессрочными», – заявил «Ведомостям» вице-президент ФПА Олег Баулин. «Вслед за КС в качестве минимального возможного срока, в течение которого сохраняется запрет на представительство, Минюст предлагает использовать установленный Кодексом профессиональной этики адвоката предельный пятилетний период, в течение которого лицо, лишенное статуса адвоката, не допускается к сдаче квалификационного экзамена», – отметил Баулин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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