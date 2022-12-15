Адвокатам не будут доплачивать за наличие психических отклонений у подзащитных

Согласно разъяснениям ВС, именно этот признак – невозможность самостоятельно осуществлять право на защиту – и является определяющим в вопросе выплаты повышенного вознаграждения защитнику. «Вознаграждение выплачивается в повышенном размере в соответствии <…> адвокату, участвовавшему в качестве защитника обвиняемого, имеющего физические или психические недостатки, только в случаях, когда в силу таких недостатков обвиняемый не мог самостоятельно осуществлять свое право на защиту», – констатировал ВС.