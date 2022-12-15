Адвокатам не будут доплачивать за наличие психических отклонений у подзащитных

Адвокатам не будут доплачивать за наличие психических отклонений у подзащитныхВерховный суд также уточнил, что считать местом кражи средств с банковского счета
Верховный суд (ВС) выпустил дополнительные разъяснения о применении судами некоторых статей Уголовного кодекса и выплате вознаграждения адвокатам. Наличие у подзащитного отдельных психических или поведенческих отклонений не может являться достаточным основанием для выплаты адвокату вознаграждения в повышенном размере, сказано в постановлении ВС от 15 декабря, с которым ознакомились «Ведомости».
«Установление у лица отдельных психических или поведенческих отклонений, связанных с эмоционально неустойчивым состоянием личности, алкогольной или наркотической зависимостью, само по себе не может являться достаточным основанием для применения указанной нормы», – говорится в разъяснениях ВС.
Действующая норма положения о порядке и размере возмещения процессуальных издержек предусматривает выплату адвокату в размере 1784 руб. в день в случае, если его подзащитный в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту.
Согласно разъяснениям ВС, именно этот признак – невозможность самостоятельно осуществлять право на защиту – и является определяющим в вопросе выплаты повышенного вознаграждения защитнику. «Вознаграждение выплачивается в повышенном размере в соответствии <…> адвокату, участвовавшему в качестве защитника обвиняемого, имеющего физические или психические недостатки, только в случаях, когда в силу таких недостатков обвиняемый не мог самостоятельно осуществлять свое право на защиту», – констатировал ВС.
Такая же сумма в день полагается адвокату, участвующему в закрытых судебных заседаниях или выездных заседаниях, в заседаниях, где подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим является лицо до 16 лет и, если его подзащитный не владеет русским языком.
Также пленум ВС выпустил разъяснения о том, что является местом совершения кражи денег с банковского счета, а также электронных денег. Им следует считать «место совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств» – например, место, в котором преступник с использованием чужой или поддельной платежной карты снимает наличные денежные средства через банкомат «либо осуществляет путем безналичных расчетов оплату товаров или перевод денежных средств на другой счет».
Это же положение касается и мошенничества, в результате которого похищаются безналичные денежные средства. «Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств <…> является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств», – указал ВС.
В подготовке статьи участвовала Яна Суринская