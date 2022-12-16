Рособрнадзор создаст реестр иностранных дипломов

Рособрнадзор создаст реестр иностранных дипломовДокументы для признания можно будет подавать через «Госуслуги»
15 декабря депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о проведении госаккредитации образовательной деятельности в электронном виде, а также о признании в режиме онлайн полученного за рубежом образования. Ликвидируется необходимость в получении бумажных свидетельств. При этом устанавливается, что соответствующие данные будут внесены в электронный реестр.
Как говорится в пояснительной записке, закон должен оптимизировать сроки предоставления услуг и сократить затраты из бюджета в том числе за счет возмещения командировочных расходов экспертам и организациям, которые проводят аккредитационную экспертизу.
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