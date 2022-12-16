Рособрнадзор создаст реестр иностранных дипломов

15 декабря депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о проведении госаккредитации образовательной деятельности в электронном виде, а также о признании в режиме онлайн полученного за рубежом образования. Ликвидируется необходимость в получении бумажных свидетельств. При этом устанавливается, что соответствующие данные будут внесены в электронный реестр.