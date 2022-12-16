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Рособрнадзор создаст реестр иностранных дипломов

Документы для признания можно будет подавать через «Госуслуги»
Анна Нараева
Заявители смогут получать доступ к информации через портал «Госуслуги» – сведения будут предоставляться в форме выписки реестровой записи / Максим Стулов / Ведомости

15 декабря депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о проведении госаккредитации образовательной деятельности в электронном виде, а также о признании в режиме онлайн полученного за рубежом образования. Ликвидируется необходимость в получении бумажных свидетельств. При этом устанавливается, что соответствующие данные будут внесены в электронный реестр.

Как говорится в пояснительной записке, закон должен оптимизировать сроки предоставления услуг и сократить затраты из бюджета в том числе за счет возмещения командировочных расходов экспертам и организациям, которые проводят аккредитационную экспертизу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных