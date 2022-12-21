90% родителей не прививают детей от гриппа

В целом, по версии половины опрошенных респондентов (49%), явка на вакцинацию от гриппа в этом году осталась на уровне прошлых лет. О том, что она увеличилась, рассказали 22,5%, в то же время чуть больше медиков (29%) сочли, что явка, напротив, сократилась. Большинство медработников сами прошли вакцинацию – 64% рассказали, что сделали прививку от гриппа и ковида, лишь каждый десятый (11%) признался, что в этом эпидсезоне не прививался.