90% родителей не прививают детей от гриппа

90% родителей не прививают детей от гриппаВрачи подтверждают, что прививки непопулярны из-за несерьезного восприятия болезни
Россияне отказываются делать прививку от гриппа своим детям из-за собственной антипрививочной позиции: 55% опрошенных медработников рассказали, что родители сомневаются в эффективности вакцины. 18% говорят врачам, что ребенок плохо переносит вакцинацию, 12% никогда не прививают в принципе, 10% объяснили отказ от вакцинации тем, что ребенок болел в период кампании. Только у 3% детей был медотвод. Еще 1% назвал другие причины. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Актион медицина» (входит в группу «Актион»), с которыми ознакомились «Ведомости».
Из результатов опроса следует, что родители часто или очень часто отказываются прививать детей от гриппа: в совокупности 91% опрошенных медиков рассказали, что своих детей отказываются прививать от 10 до 60% родителей, только 9% медработников указали, что вакциноскептиков среди взрослых меньше 10%.
По словам врачей, 36% взрослых граждан объясняют отказ от вакцинации тем, что никогда сами не делают прививки, 15% болели в период вакцинации, у 14%, по их словам, был опыт поствакцинальных осложнений. У 10% есть медотвод, 9% не хотят прививаться отечественной вакциной. 6% жалуются, что работодатель не организовал прививочную бригаду на предприятии. У 10% другие причины.
Меньше трети опрошенных медработников (29%) сообщили, что в этом году выполнили план по вакцинации от гриппа почти полностью – на 80–100%. О том, что план выполнен на 60–80%, рассказал еще 21% респондентов, только 7% оценили выполнение задач в рамках вакцинной кампании на низкие 0–20%.
В целом, по версии половины опрошенных респондентов (49%), явка на вакцинацию от гриппа в этом году осталась на уровне прошлых лет. О том, что она увеличилась, рассказали 22,5%, в то же время чуть больше медиков (29%) сочли, что явка, напротив, сократилась. Большинство медработников сами прошли вакцинацию – 64% рассказали, что сделали прививку от гриппа и ковида, лишь каждый десятый (11%) признался, что в этом эпидсезоне не прививался.
В опросе приняли участие 528 медиков, среди которых медсестры, педиатры, терапевты, эпидемиологи, фельдшеры, а также главврачи и их заместители, исследование проводилось в восьми федеральных округах, в опросе приняли участие шесть медиков из ДНР и ЛНР.
Прививка от гриппа для детей исторически пользуется наименьшей популярностью у родителей, говорит педиатр клиники «Рассвет» Иннокентий Поляков. «Но делают ее все же порядка 30%. Грипп просто не воспринимают как болезнь, от которой необходимо вакцинировать, плюс не доверяют самой вакцине, и тут вопрос не в стране ее происхождения. Также есть много тех родителей, которые вакцинируют детей от других заболеваний, но от гриппа не прививают», – говорит врач.
После того как появился коронавирус и люди увидели, как может быть опасна сезонная инфекция, кажется, что процент ярых антипрививочников в обществе снизился, считает ведущий эксперт «Актион медицины» Наталья Журавлева. «При этом негативное отношение именно к вакцинации от гриппа осталось – ее население считает неэффективной, так как часто путает грипп и обычные ОРВИ. «Я привился и все равно заболел», – часто говорят люди», – рассуждает Журавлева.
Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин, напротив, считает, что пандемия COVID-19 и скепсис относительно эффективности российской вакцины «Спутник V» повредил вакцинации как таковой. «Негативное отношение к антиковидной вакцине стало распространяться на все остальные вакцины. Этот негативный эффект будет длиться еще долго. Пациентам остается найти грамотного врача, который рекомендует эффективные препараты, которому они доверяют», – сказал он.
Как ранее сообщили «Ведомостям» в Роспотребнадзоре, на прошедшей неделе суммарная заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 15,8%, самым распространенным остается вирус гриппа A(H1N1) 2009, он циркулирует уже в 86 регионах России. Ведомство оценило привитых в стране от гриппа в 76 млн человек, что составляет порядка 52,2% от общей численности населения.
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