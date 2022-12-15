В Москве пациентам с подозрением на грипп проведут экспресс-тестирование

Опрошенные «Ведомостями» эксперты не увидели ничего экстраординарного в нынешнем подъеме заболеваемости гриппом. По словам эпидемиолога Василия Власова, нынешний уровень заболеваемости невысокий, хотя и выше многолетних средних уровней. Этот скачок можно объяснить так называемым «иммунным долгом», пояснял ранее директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов. «Мы в течение двух лет практически не встречались с возбудителями респираторных инфекций, не болели, у нас не сформировался естественный иммунитет. И вот новый термин – "иммунный долг", который надо отдать в этот сезон или в ближайшие сезоны», – рассказал он.