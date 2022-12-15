В Москве пациентам с подозрением на грипп проведут экспресс-тестирование

В Москве пациентам с подозрением на грипп проведут экспресс-тестированиеРанее Анна Попова предложила использовать применяющуюся при COVID-19 схему для проверки на грипп и ОРВИ
Из-за сезонного подъема заболеваемости в Москве пациентам с признаками ОРВИ или гриппа проводится экспресс-тестирование на грипп, об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы в ответ на запрос. Тест проводится пациентам с жаром, болью в мышцах и суставах, а также пациентам из групп риска – это пожилые люди старше 65 лет, беременные женщины, дети, люди с хроническими заболеваниями.
Экспресс-тест на грипп врач проводит после исключения коронавируса, говорит представитель пресс-службы департамента. В департаменте тестирование на грипп назвали практикой, которая проводится уже много лет. «Отметим, что отдельного тестирования на «свиной грипп» не существует», – пояснили в департаменте, пояснив, что сейчас специалисты находятся в процессе расшифровки полного генома вируса гриппа.
Накануне президент Владимир Путин на встрече с членами правительства обратил внимание на эпидемиологическую ситуацию: «У нас ОРВИ и грипп растут чуть ли не на 30–35% в неделю».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призналась, что эпидситуация на сегодняшний день «напряженная» из-за роста заболеваемости коронавирусом и роста ОРВИ и гриппа. По ее словам, преобладает вирус гриппа линии А(H1N1), который вызвал тяжелую пандемию в 2009 г. По данным столичного департамента здравоохранения, в Москве «данные показывают циркуляцию «отдаленных потомков» линии А(H1N1)», которые кардинально отличаются от генома, циркулировавшего во время эпидемии 2009 г.
Попова предложила распространить уже применяющуюся на COVID-19 схему тестирования для проверки на грипп и ОРВИ для снижение рисков. По оценкам Роспотребнадзора, оснащение лабораторным оборудованием «достаточно хорошее», а российских тестов на сегодняшний день достаточно, рассказала Попова со ссылкой на данные Минпромторга. Запас экспресс-тестов на грипп и COVID-19 в департаменте здравоохранения Москвы также оценили как «достаточный».
Уже 15 декабря Попова объявила, что предложение было поддержано правительством и результаты ПЦР-исследований на грипп будут загружаться в ту же систему, что и результаты на COVID-19. «Каждое ПЦР-тестирование из любой лаборатории страны попадает на нашу платформу, которая расположена на площадке Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии, и в течение 60 минут каждый житель страны в своем личном кабинете на портале госуслуг может видеть этот результат», – объяснила механику работы Попова.
Как ранее сообщал источник «Ведомостей» в системе здравоохранения, решить, нужно или нет проходить пациенту тест на грипп, может врач, пришедший по вызову к пациенту. «Отдельный приказ для массового тестирования не нужен», – отметил он.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты не увидели ничего экстраординарного в нынешнем подъеме заболеваемости гриппом. По словам эпидемиолога Василия Власова, нынешний уровень заболеваемости невысокий, хотя и выше многолетних средних уровней. Этот скачок можно объяснить так называемым «иммунным долгом», пояснял ранее директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов. «Мы в течение двух лет практически не встречались с возбудителями респираторных инфекций, не болели, у нас не сформировался естественный иммунитет. И вот новый термин – "иммунный долг", который надо отдать в этот сезон или в ближайшие сезоны», – рассказал он.