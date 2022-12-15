В России растет заболеваемость ОРВИ, коронавирусом и свиным гриппом

В России растет заболеваемость ОРВИ, коронавирусом и свиным гриппомОграничения не вводятся, но медики рекомендуют воздержаться от посещения общественных мест
Минздрав планирует продлить действие приказа о временном порядке работы медорганизаций в условиях ковида до 1 января 2024 г. в связи с ростом числа заболевших и госпитализаций. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 14 декабря. Речь идет о поправке к приказу «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» от 19 марта 2020 г.
Приказ министерства охватывает широкий круг вопросов, возникших в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, и решение его продлить представляется вполне логичным, поскольку им создана инфраструктура противодействия этой инфекции, говорит адвокат МКА «Аронов и партнеры» Иван Александров. Основная задача документа – это регламентация допуска медицинских работников к больным, определение порядка работы соответствующих медорганизаций и персонала, отмечает медицинский адвокат коллегии «Правовая политика» Ирина Гриценко. При этом, как отмечает Александров, на основании приказа Минздрава была создана инфраструктура по борьбе с COVID-19 – как консультационные центры для граждан, так и семинары для медицинских работников, введен мониторинг заболеваемости и т. д.