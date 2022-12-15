В России растет заболеваемость ОРВИ, коронавирусом и свиным гриппом

Приказ министерства охватывает широкий круг вопросов, возникших в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, и решение его продлить представляется вполне логичным, поскольку им создана инфраструктура противодействия этой инфекции, говорит адвокат МКА «Аронов и партнеры» Иван Александров. Основная задача документа – это регламентация допуска медицинских работников к больным, определение порядка работы соответствующих медорганизаций и персонала, отмечает медицинский адвокат коллегии «Правовая политика» Ирина Гриценко. При этом, как отмечает Александров, на основании приказа Минздрава была создана инфраструктура по борьбе с COVID-19 – как консультационные центры для граждан, так и семинары для медицинских работников, введен мониторинг заболеваемости и т. д.