Продажи лекарств от гриппа в России за последние две недели выросли втрое

При этом сделать вакцину в поликлинике все еще можно. Она начнет действовать через две недели – примерно тогда, по мнению гендиректора клиники «Рассвет» Алексея Парамонова, в Москве наступит пик заболеваемости гриппом. По его словам, учитывая то, что сезон гриппа продолжается до конца марта, вакцинация также позволит избежать тяжелых осложнений во время второй волны, которая происходит как раз в этом весеннем месяце.