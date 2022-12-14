Продажи лекарств от гриппа в России за последние две недели выросли втрое

Продажи лекарств от гриппа в России за последние две недели выросли втроеПик респираторных заболеваний прогнозируется на новогодние праздники
За последние две недели (с 28 ноября по 11 декабря) 2022 г. жители России приобрели в аптеках втрое больше препаратов от гриппа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказано в исследовании компании Tinkoff Data, подготовленном для «Ведомостей». Там также уточняется, что в Москве продажи таких лекарств выросли лишь в 1,3 раза. В исследовании Tinkoff Data сказано, что компания проанализировала транзакции более 26 млн розничных клиентов банка. В чеках учитывались следующие препараты: «Тамифлю», «Осельтамивир», «Номидес», «Инфлюцеин», «Гриптера», «Занамивир» и «Реленза».
Абсолютные цифры компания не предоставила. Но, по данным системы цифровой маркировки «Честный знак», совокупно с 28 ноября по 11 декабря в стране было реализовано до 9,7 млн упаковок лекарств от гриппа и ОРВИ, что на 12% превышает показатели двух предыдущих недель. Общие траты за этот период составили 4,1 млрд руб. Наибольший рост продаж зафиксирован в Калмыкии (+40%), Смоленской области (+40%) и Кабардино-Балкарии (+39%).
Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в России на 13 декабря увеличились более чем на треть по сравнению с предыдущей неделей, по данным Роспотребнадзора. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет 52,5% от общего числа респираторных вирусов. Свиной грипп (штамм A/H1N1-2009), который в 2009 г. привел к пандемии, выявлен уже в 82 регионах страны.
В начале декабря руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если граждане будут игнорировать меры профилактики, среди которых – вакцинация против гриппа, коронавирусной или пневмококковой инфекции. Массовая вакцинация от гриппа, по словам Поповой, на этой неделе завершилась, всего привились 52,2% россиян.
При этом сделать вакцину в поликлинике все еще можно. Она начнет действовать через две недели – примерно тогда, по мнению гендиректора клиники «Рассвет» Алексея Парамонова, в Москве наступит пик заболеваемости гриппом. По его словам, учитывая то, что сезон гриппа продолжается до конца марта, вакцинация также позволит избежать тяжелых осложнений во время второй волны, которая происходит как раз в этом весеннем месяце.
Как отметил представитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, все городские медогранизации готовы к оказанию помощи заболевшим: в стационаре подготовлены инфекционные койки для взрослых и детей, в поликлиниках организован отдельный вход для пациентов с симптомами ОРВИ и гриппа.
Из-за роста заболеваемости гриппом 13 декабря главный санитарный врач по Санкт-Петербургу уже постановил ввести масочный режим в больницах и социальных учреждениях, прекратить плановую госпитализацию детей и устанавить обязательную проверку температуры для посетителей учебных заведений. «Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор относительно перспективы введение аналогичных мер в столице.
Одновременно в России растет и показатель заболеваемости коронавирусом. С 5 по 11 декабря было выявлено на 11% больше новых случаев, чем неделей ранее. По данным оперштаба, 14 декабря в стране зарегистрировано 7532 случая коронавирусной инфекции. Наибольшее число из них зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге – 1847 и 973 соответственно.
За время пандемии коронавируса россияне привыкли регулярно пополнять аптечку противовирусными средствами, особенно в осенне-зимний период. Несмотря на имеющиеся запасы лекарств, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в ноябре - декабре закономерно вызвал дополнительный спрос на противовирусные средства, сказал представитель аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД». По словам представителя «Честного знака», имеющихся запасов лекарств хватит более чем на 10 месяцев и они регулярно пополняются.