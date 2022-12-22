Следователи займутся расследованием атаки на гостиницу в Донецке, где был ранен Рогозин

Как заявил сегодня «РИА Новости» врио главы ДНР Денис Пушилин, он расценивает инцидент как умышленный удар с целью совершения террористического акта. При этом он подчеркнул, что сейчас преждевременного говорить, следил ли противник за кем-то конкретно. «Это может быть и скопление телефонов, и какая-то другая развединформация», — сказал Пушилин.