Следователи займутся расследованием атаки на гостиницу в Донецке, где был ранен Рогозин

Следователи займутся расследованием атаки на гостиницу в Донецке, где был ранен РогозинИз-за обстрела погибли два человека, ранены не меньше трех
Обстрел ресторанно-гостиничного комплекса «Шеш-Беш» на окраине Донецка произошел около восьми часов вечера в среду, 21 декабря. Вследствие обстрела погибли два человека, ранены не меньше трех.
Этот ресторанно-гостиничный комплекс расположен в Ленинском районе на юге Донецка, неподалеку от кольцевой автодороги. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел произошел в 20:00 со стороны подконтрольного украинским войскам села Новомихайловка, которое расположено в 25 км к юго-западу от места происшествия. Было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм.
По данным экс-главы «Роскосмоса», руководителя инспекторской группы «Царские волки» Дмитрия Рогозина «произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились». Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале, отметив, что получил осколочное ранение в спину, ему предстоит операция.
По его словам, у него здесь «была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений». По данным открытых источников, 21 декабря у политика был день рождения.
В этой гостинице Рогозин жил в последние месяцы, написал он в Telegram-канале. Согласно его интервью «РИА Новости», группа «Царские волки» содействует внедрению в подразделения, задействованные в специальной военной операции, перспективного оружия и военных комплексов и прочих полезных на фронте разработок.
Рогозин также отметил, что «Шеш-Беш» за все время конфликта ни разу не обстреливался.
О том, что гостиница ранее не подвергалась обстрелам, заявил также первый зампред комитета Госдумы по обороне, соратник Рогозина Алексей Журавлев. У себя в Telegram-канале он сообщил, что вследствие обстрела осколочное ранение в грудь получил его помощник, жизни которого ничто не угрожает.
«Кстати, буквально за 10 минут до взрыва приехал премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, и не исключено, что именно это стало своеобразным сигналом для артиллерии ВСУ», — подчеркнул депутат, отметив, что противник специально выслеживал кого-то из присутствовавших на встрече.
Как заявил сегодня «РИА Новости» врио главы ДНР Денис Пушилин, он расценивает инцидент как умышленный удар с целью совершения террористического акта. При этом он подчеркнул, что сейчас преждевременного говорить, следил ли противник за кем-то конкретно. «Это может быть и скопление телефонов, и какая-то другая развединформация», — сказал Пушилин.
В Следственном комитете России начали устанавливать обстоятельства обстрела Ленинского района, в ходе которого есть погибшие и раненые, число которых в ведомстве не уточнили. По предварительным данным, удары по гостинице нанесены из самоходной артиллерийской установки CAESAR.
По данным ТАСС вследствие обстрела гостиницы погибли член группы «Царские волки», а также охранник Хоценко. Сам премьер получил ранение, но уже сегодня приступил к работе по ранее запланированному графику, никаких изменений нет, сообщила его пресс-секретарь. В числе раненых, по данным ТАСС, также глава администрации Горловки Иван Приходько.