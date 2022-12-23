МВД задумалось о способах возвращения людей на новые территории

МВД задумалось о способах возвращения людей на новые территорииСоздание условий для этого могут включить в концепцию миграционной политики до 2025 года
МВД России предложило наладить работу по возвращению, в том числе из-за рубежа, жителей Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, покинувших место проживания в период проведения специальной военной операции (без учета гражданства). Для этого ведомство предложило внести поправки в «Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 гг.» и предусмотреть создание условий для возвращения бывших жителей новых территорий.
В одном из пунктов предложенного документа говорится, что «в 2022 г. под влиянием изменившихся социально-экономических условий усилился миграционный отток за рубеж населения России» и убыль замещается иностранными гражданами, что приводит к формированию «этнических анклавов», влекущих за собой ухудшение криминогенной ситуации, возникновение теневой экономики, изменения «социального облика и культурной среды».
«Поскольку сложившаяся ситуация, по всей видимости, будет иметь структурные последствия, требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, налоговых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока за рубеж граждан РФ, а также совершенствованию механизмов адаптации и интеграции выходцев из-за рубежа и их несовершеннолетних детей, в том числе приобретших гражданство РФ», – говорится в документе.
В проекте указа перечислены все принятые в период с 2019 по 2022 г. меры по упрощению порядка получения иностранными гражданами документов для проживания и работы, приобретения гражданства России – например, для квалифицированных специалистов, инвесторов, носителей русского языка, граждан Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, победителей и финалистов конкурса «Россия – страна возможностей» и др.
Кроме того, в документе говорится о создании «условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, покинувших место постоянного проживания в период проведения специальной военной операции жителей территорий, принятых в состав Российской Федерации». Также МВД предлагает ввести амнистию для тех, кто допустил незначительные нарушения в сфере миграции, упрощение квотной кампании, снятие административных барьеров для иностранцев и др. Также в случае принятия документа предлагается расширить основные направления миграционной политики в области создания условий для адаптации иностранных граждан.
В предложенных МВД поправках обозначены правильные вещи, но механизмов их реализации не существует, отмечает эксперт по миграции, бывший заместитель директора ФМС России (ликвидирована в 2016 г.) Вячеслав Поставнин. «Все это декларации, к сожалению. Ко всему нужны механизмы, а их у нас нет, – говорит он. – Все эти вещи утонут в бюрократическом аппарате органов МВД, которые занимаются вопросом миграции». Поставнин напомнил, что закон об адаптации и интеграции так и не был написан. Для того чтобы вернуть людей, необходимо создать для этого условия – построить жилье, инфраструктуру, и тогда, по мнению Поставнина, «люди поедут сами». Он добавил, что такая же проблема с отсутствием механизма наблюдается и в программе добровольного переселения соотечественников. «Написали все правильно, описали ситуацию, все правильно описали, ничего не могу сказать, все учли. А вопрос в реализации», – подытожил Поставнин.
Россия еще не сталкивалась с ситуацией, когда граждане были бы вынуждены покинуть страну из-за каких-либо боевых действий и для их возвращения должна быть сформирована правовая база, говорит первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»). «Они уехали, а те, кто остался, уже стали гражданами России, начали получать документы как россияне, а у них такой возможности за рубежом не было. Как я понимаю, сейчас будет сформирована правовая база для того, чтобы у них такая возможность появилась, если они такое желание будут проявлять», – считает депутат. По мнению Журовой, для временно перемещенных будет предусмотрена облегченная процедура, также она отметила, что органы власти своевременно озаботились этим вопросом, поскольку существуют риски их выдворения с территории европейских стран и люди могут оказаться вне правового поля.
«Ведомости» направили запрос в МВД России.