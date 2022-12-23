МВД задумалось о способах возвращения людей на новые территории

В предложенных МВД поправках обозначены правильные вещи, но механизмов их реализации не существует, отмечает эксперт по миграции, бывший заместитель директора ФМС России (ликвидирована в 2016 г.) Вячеслав Поставнин. «Все это декларации, к сожалению. Ко всему нужны механизмы, а их у нас нет, – говорит он. – Все эти вещи утонут в бюрократическом аппарате органов МВД, которые занимаются вопросом миграции». Поставнин напомнил, что закон об адаптации и интеграции так и не был написан. Для того чтобы вернуть людей, необходимо создать для этого условия – построить жилье, инфраструктуру, и тогда, по мнению Поставнина, «люди поедут сами». Он добавил, что такая же проблема с отсутствием механизма наблюдается и в программе добровольного переселения соотечественников. «Написали все правильно, описали ситуацию, все правильно описали, ничего не могу сказать, все учли. А вопрос в реализации», – подытожил Поставнин.