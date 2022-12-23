Совет при президенте раскритиковал принцип усыновления «не более одного ребенка в год» для приемных семей

Совет при президенте раскритиковал принцип усыновления «не более одного ребенка в год» для приемных семейСоответствующий законопроект внесло в Госдуму Минпросвещения
Возможность семье, где уже воспитывается усыновленный или подопечный ребенок, повторно усыновлять или брать под опеку детей-сирот только через год после предыдущего усыновления, которая прописана во внесенном Минпросвещения в ноябре законопроекте, ограничивает права граждан и право ребенка жить и воспитываться в семье. К такому мнению пришел Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте, который отказался поддержать законопроект.
Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам