Совет при президенте раскритиковал принцип усыновления «не более одного ребенка в год» для приемных семей

Возможность семье, где уже воспитывается усыновленный или подопечный ребенок, повторно усыновлять или брать под опеку детей-сирот только через год после предыдущего усыновления, которая прописана во внесенном Минпросвещения в ноябре законопроекте, ограничивает права граждан и право ребенка жить и воспитываться в семье. К такому мнению пришел Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте, который отказался поддержать законопроект.