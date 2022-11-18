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Голикова: за пять лет число сирот в России сократилось на 26%

Ведомости

За последние пять лет в России стало на 26% меньше детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 

«За последние пять лет на 26% уменьшилась численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — заявила Голикова (цитата по ТАСС). Она отметила, что на сегодняшний день в детских дома по-прежнему находится 38 888 детей-сирот. 

Вице-премьер также обратила внимание на усовершенствование законодательства в вопросах защиты прав и интересов детей. Голикова добавила, что в последнее время были расширены возможности использования материнского капитала, а также созданы условия, чтобы родители могли совмещать воспитание детей с работой. 

10 ноября правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который ужесточает условия усыновления и опеки. Инициатива вступит в силу с 1 сентября 2023 г. В кабмине предложили ограничить число единовременно усыновляемых одним ребенком. Также правительство считает нужным проводить социально-психологическое обследование не только желающих стать приемными родителями, но и детей-сирот. В Минпросвещения сообщили, что в 2021 г. в России было 390 900 детей-сирот, при этом 351 200 из них воспитывались в семьях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных