Голикова: за пять лет число сирот в России сократилось на 26%

10 ноября правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который ужесточает условия усыновления и опеки. Инициатива вступит в силу с 1 сентября 2023 г. В кабмине предложили ограничить число единовременно усыновляемых одним ребенком. Также правительство считает нужным проводить социально-психологическое обследование не только желающих стать приемными родителями, но и детей-сирот. В Минпросвещения сообщили, что в 2021 г. в России было 390 900 детей-сирот, при этом 351 200 из них воспитывались в семьях.