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В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий условия усыновления и опеки

Ведомости

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который ужесточает условия усыновления и опеки. Документ был подготовлен министерством просвещения РФ, он опубликован в думской электронной базе. 

Предполагается, что изменения коснутся Семейного кодекса РФ, закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», Гражданского процессуального кодекса и закона «Об опеке и попечительстве». В случае одобрения инициатива вступит в силу с 1 сентября 2023 г.  

В кабмине предложили ограничить число единовременно усыновляемых одним ребенком. Также правительство считает нужным проводить социально-психологическое обследование не только желающих стать приемными родителями, но и детей-сирот. 

Кроме того, правительство предлагает органам опеки и попечительства «сопровождать» опекунов и детей-сирот, а для контроля за условиями жизни и воспитанием детей под опекой кабмин хочет привлекать психологов, педагогов, юристов и других специалистов. Также преимущественное право опеки и попечительства, согласно законопроекту, будет у бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего ребенка-сироты, а также у других родственников в случае установления предварительной опеки. 

Отмечается, что для реализации законопроекта потребуется около 803,7 млн руб. в год. Средства пойдут на проведение социально-психологических обследований, а также на сопровождение опекунов и детей-сирот. 

По данным Минпросвещения, в 2021 г. в России было 390 900 детей-сирот, при этом 351 200 из них воспитывались в семьях. В ведомстве отметили, что решение о передаче ребенка в семью отменяется примерно в 1% случаев. В 2021 г. их число составляло 5150, из них 3160 — по инициативе самих усыновителей. Минпросвещения считает, что виной тому недостаточная подготовка и мотивация усыновителей. Принятие инициативы поможет сократить количество случаев «вторичного сиротства», когда опекуны меняют свое решение и отдают ребенка обратно в детский дом, отметили в министерстве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных