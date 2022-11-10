В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий условия усыновления и опеки

По данным Минпросвещения, в 2021 г. в России было 390 900 детей-сирот, при этом 351 200 из них воспитывались в семьях. В ведомстве отметили, что решение о передаче ребенка в семью отменяется примерно в 1% случаев. В 2021 г. их число составляло 5150, из них 3160 — по инициативе самих усыновителей. Минпросвещения считает, что виной тому недостаточная подготовка и мотивация усыновителей. Принятие инициативы поможет сократить количество случаев «вторичного сиротства», когда опекуны меняют свое решение и отдают ребенка обратно в детский дом, отметили в министерстве.