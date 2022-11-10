В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий условия усыновления и опеки
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который ужесточает условия усыновления и опеки. Документ был подготовлен министерством просвещения РФ, он опубликован в думской электронной базе.
Предполагается, что изменения коснутся Семейного кодекса РФ, закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», Гражданского процессуального кодекса и закона «Об опеке и попечительстве». В случае одобрения инициатива вступит в силу с 1 сентября 2023 г.
В кабмине предложили ограничить число единовременно усыновляемых одним ребенком. Также правительство считает нужным проводить социально-психологическое обследование не только желающих стать приемными родителями, но и детей-сирот.
Кроме того, правительство предлагает органам опеки и попечительства «сопровождать» опекунов и детей-сирот, а для контроля за условиями жизни и воспитанием детей под опекой кабмин хочет привлекать психологов, педагогов, юристов и других специалистов. Также преимущественное право опеки и попечительства, согласно законопроекту, будет у бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего ребенка-сироты, а также у других родственников в случае установления предварительной опеки.
Отмечается, что для реализации законопроекта потребуется около 803,7 млн руб. в год. Средства пойдут на проведение социально-психологических обследований, а также на сопровождение опекунов и детей-сирот.
По данным Минпросвещения, в 2021 г. в России было 390 900 детей-сирот, при этом 351 200 из них воспитывались в семьях. В ведомстве отметили, что решение о передаче ребенка в семью отменяется примерно в 1% случаев. В 2021 г. их число составляло 5150, из них 3160 — по инициативе самих усыновителей. Минпросвещения считает, что виной тому недостаточная подготовка и мотивация усыновителей. Принятие инициативы поможет сократить количество случаев «вторичного сиротства», когда опекуны меняют свое решение и отдают ребенка обратно в детский дом, отметили в министерстве.
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