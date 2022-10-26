350 сирот из Донбасса нашли приемные семьи в России
Российские семьи усыновили 350 детей-сирот из Донбасса, заявила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. Еще 1000 детей ожидают усыновления.
«Все это [теперь] будет работать в рамках российского законодательства. Все желающие приемные родители в установленном порядке смогут взять детей к себе в семью. Единственное, в чем мы можем поспособствовать, – это организация встречи или, например, [можем] привезти детей, потому что там неспокойная ситуация, и не каждая семья сможет доехать [познакомиться с ребенком]», – сообщила омбудсмен.
По ее словам, из подвалов Мариуполя был вывезен 31 ребенок: «Речь о детях, которые находились в приемных семьях, чьи родители по каким-то причинам уехали сами, а детей оставили в Мариуполе».
Мария Львова-Белова была назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в России указом президента Владимира Путина в 2021 г. У нее пять своих и пять усыновленных детей. Еще 13 детей находятся под ее опекой.
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