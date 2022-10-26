350 сирот из Донбасса нашли приемные семьи в России

«Все это [теперь] будет работать в рамках российского законодательства. Все желающие приемные родители в установленном порядке смогут взять детей к себе в семью. Единственное, в чем мы можем поспособствовать, – это организация встречи или, например, [можем] привезти детей, потому что там неспокойная ситуация, и не каждая семья сможет доехать [познакомиться с ребенком]», – сообщила омбудсмен.