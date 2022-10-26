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Общество

350 сирот из Донбасса нашли приемные семьи в России

Ведомости

Российские семьи усыновили 350 детей-сирот из Донбасса, заявила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. Еще 1000 детей ожидают усыновления.

«Все это [теперь] будет работать в рамках российского законодательства. Все желающие приемные родители в установленном порядке смогут взять детей к себе в семью. Единственное, в чем мы можем поспособствовать, – это организация встречи или, например, [можем] привезти детей, потому что там неспокойная ситуация, и не каждая семья сможет доехать [познакомиться с ребенком]», – сообщила омбудсмен.

По ее словам, из подвалов Мариуполя был вывезен 31 ребенок: «Речь о детях, которые находились в приемных семьях, чьи родители по каким-то причинам уехали сами, а детей оставили в Мариуполе».

Мария Львова-Белова была назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в России указом президента Владимира Путина в 2021 г. У нее пять своих и пять усыновленных детей. Еще 13 детей находятся под ее опекой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных