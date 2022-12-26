Каждый второй бухгалтер не знает правил оформления больничного

Каждый второй бухгалтер не знает правил оформления больничногоБольшинство специалистов в этой сфере не сталкиваются со сложными задачами, считают эксперты
Российские бухгалтеры тяжелее всего справляются с вопросами оформления пособий, МРОТов и авансов по зарплате, сообщили «Ведомостям» эксперты «Актион Бухгалтерии» по итогам всероссийской аттестации бухгалтеров «Практикум по изменениям – 2023». На вопрос об условиях выдачи пособия по временной нетрудоспособности (по болезни, травмам и др.) ответили только 49% бухгалтеров, то есть более половины аттестованных с ним не справились.
О штрафах бизнесу за выплату зарплаты меньше МРОТа знали 53% бухгалтеров. С вопросом про корректное оформление аванса в 2023 г. справились уже 58% специалистов, отмечают представители сервиса. В аттестации приняли участие почти 14 000 бухгалтеров из 700 городов России — почти треть из них из Москвы и Санкт-Петербурга. Она состояла из пяти секций. Бухгалтеры сначала слушали выступления экспертов, затем проходили тестирование по каждой теме. 65% специалистов успешно сдали все экзамены и подтвердили ключевые навыки на будущий год. Речь идет о таких компетенциях, как расчеты с сотрудниками, подготовка и сдача отчетности, расчет и уплата налогов и взносов и работа с первичными документами и регистрами.
Самым сложным вопросом в секции по налогам по итогам тестирования оказалось заполнение формы 6-НДФЛ (декларация о подоходном налоге физических лиц, которую заполняют один раз в квартал) — в этой теме ошиблись 34% специалистов. Все навыки аттестованных специалистов отображены теперь в Едином реестре аттестованных главных бухгалтеров.
Бухгалтерам необходимо очень быстро принимать правильные решения, которые не только позволят профессионально выполнять свою работу, но оптимизировать финансовые расходы компании, отметил замруководителя Роструда Иван Шкловец, возглавлявший аттестационную комиссию. Поэтому опытных специалистов не надо убеждать в необходимости повышении уровня компетенций, «особенно в период нестабильной экономики», считает он. «Бухгалтеры сейчас вынуждены разбираться в вопросах начисления и выплаты заработной платы, ведения учета рабочего времени, предоставления отпусков сотрудникам и в особенностях регулирования труда отдельных категорий работников, многие из которых имеют по закону определенные гарантии и компенсации», — сказал Шкловец.
Большинство бухгалтеров не сталкиваются с более сложными вопросами в ежедневной работе, отметил директор Tax Global Consulting Эдуард Савуляк. Он подчеркнул, что российское законодательство в области трудового права «меняется как нигде» и этим можно было бы объяснить результаты тестирования, «но люди на элементарные вопросы не могут ответить». «Среднестатистическая картина такова. Ведет бухгалтер полжизни две компании с тремя сотрудниками и знает, как начислять заплату. А как больничный провести — уже нет. Не потому, что они там не болеют, а просто не оформляют никогда. В крупных компаниях, конечно, бухгалтерия будет посильнее», — сказал он «Ведомостям».