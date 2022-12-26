Каждый второй бухгалтер не знает правил оформления больничного

Большинство бухгалтеров не сталкиваются с более сложными вопросами в ежедневной работе, отметил директор Tax Global Consulting Эдуард Савуляк. Он подчеркнул, что российское законодательство в области трудового права «меняется как нигде» и этим можно было бы объяснить результаты тестирования, «но люди на элементарные вопросы не могут ответить». «Среднестатистическая картина такова. Ведет бухгалтер полжизни две компании с тремя сотрудниками и знает, как начислять заплату. А как больничный провести — уже нет. Не потому, что они там не болеют, а просто не оформляют никогда. В крупных компаниях, конечно, бухгалтерия будет посильнее», — сказал он «Ведомостям».