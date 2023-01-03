Умер бывший председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Сам Хасбулатов и ряд его сторонников были задержаны, он содержался в «Лефортово», и выпущен по амнистии в 1994 г. С 1994 г. он был заведующим кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Плеханова, и занимался общественной деятельностью, в том числе выступал переговорщиком во время чеченского конфликта.