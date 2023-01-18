Население Китая уменьшилось впервые со времен Великого голода 1961 года

По прогнозу ООН, Китай уже в 2023 г. официально перестанет быть самой густонаселенной страной мира, уступив первенство Индии. Более того, при сохранении нынешней тенденции население Китая уменьшится до 1,31 млрд к 2050 г. и до 767 млн – к 2100 г. (согласно исследованию журнала Lancet, обойти его к тому моменту может даже Нигерия). Еще в 2019 г. ООН ожидала сокращения населения КНР лишь после 2031 г., но в 2022 г. пересмотрела свой прогноз.