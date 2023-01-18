Население Китая уменьшилось впервые со времен Великого голода 1961 года

Население Китая уменьшилось впервые со времен Великого голода 1961 годаВ будущем это нанесет серьезный удар по перспективам развития страны
В демографических показателях Китая начала проявляться одна из черт, свойственных некоторым развитым странам. По данным Национального бюро статистики КНР, за год численность населения сократилась на 850 000 человек и теперь составляет 1,41175 млрд человек.
Показатель рождаемости в КНР за всю историю наблюдений с 1949 г. побил антирекорд: в 2022 г. на свет появилось всего 9,56 млн человек (в 2021 г. – 10,62 млн). Таким образом, средний уровень рождаемости в стране теперь составляет 6,77 рождения на 1000 человек, что близко к самым низким показателям в мире.
ООН считает территориями с самой низкой рождаемостью Пуэрто-Рико (6,55) и Южную Корею (6,77), а Всемирный банк – Пуэрто-Рико (6,4) и Сан-Марино (6,7). Для сравнения: в 2021 г. в США было зарегистрировано 11,06 рождения на 1000 человек, в России – 9,6, в Великобритании – 10,08, а в Индии – 16,42.
Показатель смертности в 2022 г. в КНР тоже подскочил до 7,37 на 1000 человек на фоне широкого распространения COVID-19 в стране и достиг максимального уровня с 1970-х гг. – умерло 10,41 млн граждан. Как результат – амбиции Китая может перечеркнуть проблема старения населения, которая в ближайшие годы будет становиться еще актуальнее.
Согласно официальным данным КНР, на конец 2022 г. в стране насчитывалось 280 млн человек в возрасте старше 60 лет. Численность же трудоспособного населения (от 16 до 59 лет) составила 875,56 млн человек, или 62% граждан (год назад – 62,5%).
По прогнозу ООН, Китай уже в 2023 г. официально перестанет быть самой густонаселенной страной мира, уступив первенство Индии. Более того, при сохранении нынешней тенденции население Китая уменьшится до 1,31 млрд к 2050 г. и до 767 млн – к 2100 г. (согласно исследованию журнала Lancet, обойти его к тому моменту может даже Нигерия). Еще в 2019 г. ООН ожидала сокращения населения КНР лишь после 2031 г., но в 2022 г. пересмотрела свой прогноз.
К нынешним показателям отчасти привели последствия политики «одна семья – один ребенок», которая действовала в КНР с 1979 по 2015 г., уверены эксперты. Тогда китайцам (за некоторыми исключениями на местах и в отношении нацменьшинств) разрешалось заводить не более одного ребенка на семью или двух в деревне при условии, что первой родилась девочка. За нарушение нормы родителям грозили крупные штрафы. С 2021 г. власти Китая разрешили рожать гражданам третьего ребенка.
ВВП Китая
3% составил прирост ВВП КНР в 2022 г., по опубликованным 17 января данным нацбюро статистики. По текущему курсу ВВП составил примерно $18 трлн. Прирост ВВП Китая в IV квартале 2022 г. замедлился и составил 2,9% к аналогичному периоду 2021 г. (в I квартале – на 4,8%, во втором – на 0,4%, в третьем – на 3,9%). За исключением первого пандемийного 2020-го, когда прирост ВВП составил 2,3%, показатели 2022 г. стали самыми низкими с 1976 г. – года смерти Мао Цзэдуна.
Одним из результатов политики «одна семья – один ребенок» стало появление куда менее многочисленного поколения 1990–2000-х гг., которое сейчас находится в репродуктивном возрасте, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Еще более серьезное влияние на малую рождаемость оказывает ситуация на рынках недвижимости и образования, добавляет он.
Несмотря на отмену ограничительных мер, очень дорогая жилплощадь и высокий уровень конкуренции за доступ к качественному высшему образованию заставляют родителей концентрировать все усилия на том, чтобы довести до поступления в вуз хотя бы одного ребенка, поясняет Кашин. Именно с попыткой упростить жизнь граждан были связаны решения китайского правительства в 2021 г. провести реформы рынка недвижимости и индустрии дополнительного образования, говорит он.
Серьезные последствия нынешнего демографического кризиса Китай почувствует даже не в среднесрочной, а в краткосрочной перспективе, так как он нанесет тяжелый удар по перспективам развития и «лишит общество динамики», полагает эксперт. По этому пути, говорит Кашин, уже прошли Япония и Южная Корея, где существуют тяжелые проблемы с обеспечением растущего числа пожилого населения, климатом в обществе и снижением темпов экономического роста.
Роботизация и искусственный интеллект позволят Китаю временно компенсировать нехватку трудовых ресурсов, но глобально проблема должна решаться за счет социальной политики и изменения модели поведения населения. Если же все прочие меры потерпят крах, то в Китае могут обратиться к помощи мигрантов, допускает Кашин.
Демографические изменения в Китае можно считать стратегической проблемой, говорит эксперт ИМЭМО РАН Сергей Луконин. В стране происходит демографический переход, и число молодых людей в дальнейшем будет лишь снижаться, а пенсионеров, которых им нужно содержать, – увеличиваться. Такое положение дел ударяет по идее китайских властей запустить стратегию экономического развития, основанную на потреблении, говорит Луконин.
Поддерживать развитие экономики власти КНР в этих условиях будут пытаться с помощью роботизации, развития сферы услуг для старшего поколения и модернизации экономики – повышения эффективности труда и выпуска более дорогостоящей высокотехнологичной продукции, заключает он.