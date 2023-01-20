Военная прокуратура проверяет контракт МЧС по модернизации «Безопасного города»Мероприятия начались на фоне смены кураторов проекта
Главная военная прокуратура (ГВП) проводит проверку возможных нарушений при разработке по заказу МЧС единых стандартов для аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», сообщили «Ведомостям» два источника: близкий к аппарату правительства и знакомый с ходом проверки. Проверка контракта ГВП длится с октября 2022 г. и проводится по факту возможных незаконных действий должностных лиц МЧС, утверждает второй собеседник «Ведомостей».
По словам близкого к аппарату правительства собеседника «Ведомостей», прокуроров интересует возможный ущерб и виновные, если подтвердится несоответствие техническому заданию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполненных Национальным центром информатизации (НЦИ) «Ростеха» по контракту «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». «Ведомости» направили запрос в ГВП.
Что такое «Безопасный город»
Концепция проекта утверждена правительством в декабре 2014 г. Она предполагает создание на уровне муниципалитетов комплексов управления рисками (включая аппаратную и программную часть), которые агрегируют информацию о происшествиях природного, техногенного и социального характера. Чаще всего «Безопасный город» ассоциируется с городскими системами видеофиксации, но по замыслу комплекс должен собирать информацию из разных систем и ведомств, включая видеофиксацию, звонки в экстренные службы, данные спутников, датчики в промышленности, системе ЖКХ, лесоохране и т. п. Координирующая роль в межведомственном взаимодействии при построении «Безопасного города» отведена МЧС. К 2020 г. в ведомстве было принято решение масштабной модернизации проекта (на нее выделено 97 млрд руб.), одним из первых этапов которого должна стать разработка и утверждение единых технических и правовых стандартов для всех регионов, включая специальный федеральный закон. Соответствующие НИОКР были поручены НЦИ в октябре 2020 г.
Как сообщали «Ведомости» 18 января, в МЧС не стали подписывать акт выполненных работ и перечислять деньги НЦИ за финальный этап НИОКР в рамках «Безопасного города». Представитель НЦИ говорил «Ведомостям», что по итогам заседания приемной комиссии МЧС 9 декабря 2022 г. был принят и оформлен акт сдачи-приемки научно-технической продукции: «В соответствии с контрактом данный документ подтверждает факт выполнения работ и является основанием для подписания акта выполненных работ и проведения оплаты. Но со стороны заказчика (то есть МЧС. – "Ведомости") это сделано не было».
Уже 15 декабря 2022 г. гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил в письме министру ЧС Александру Куренкову о задержке оплаты (с копией письма тогда ознакомились «Ведомости») со стороны ведомства. «В настоящее время задолженность МЧС перед НЦИ составляет 171 313 673 руб., – писал топ-менеджер. – Таким образом, в связи с задержкой подписания акта выполненных работ возникают финансовые риски для ООО «НЦИ», что создает предпосылки к задержкам выплаты зарплаты, а также исполнения иных обязательств».
Кто отвечает за «Безопасный город»
В МЧС за программу «Безопасный город» отвечает заместитель министра по цифровизации Виктор Яцуценко: о том, что эта работа переходит в зону его ответственности, сообщал в сентябре 2022 г. РБК со ссылкой на источники. Перераспределение полномочий произошло после утверждения на посту министра Александра Куренкова: до этого за «Безопасный город» отвечал первый заместитель министра Александр Чуприян, который курирует и научную работу.
31 декабря 2022 г. Чуприян был исключен также из состава межведомственного Совета главных конструкторов АПК «Безопасный город», следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости». На должности руководителя совета его сменил советник министра Алексей Щербаков. «Ведомости» направили запрос представителю вице-премьера Дениса Мантурова, который утверждал состав совета.
В «Ростехе» рассчитывают решить спорные вопросы по «Безопасному городу» во взаимодействии с МЧС, говорит представитель госкорпорации. «Если этого не произойдет, последует обращение в суд – соответствующее исковое заявление [о выплате МЧС средств за НИОКР в полном объеме] уже готово, – сказал “Ведомостям” представитель “Ростеха”. – Результаты НИОКР были приняты приемочной комиссией МЧС в декабре 2022 г. Должностными лицами министерства подписан акт сдачи-приемки научно-технической продукции. Никаких претензий к качеству работ высказано не было. Соответственно, полученные результаты должны быть оплачены».
В МЧС в ответ на запрос «Ведомостей» сообщили, что проведенной по заказу министерства экспертизой выявлены «существенные недостатки». «Устранить их обязан исполнитель (то есть НЦИ. – "Ведомости")», – подчеркнул представитель ведомства. На вопрос о проверке в МЧС и «Ростехе» пока не ответили. Близкий к «Ростеху» источник отметил, что в корпорации оказались удивлены, что в публичную плоскость перешло обсуждение вопроса, «который два ведомства могли бы решить в своих кабинетах».