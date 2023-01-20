Газета
Общество

Военная прокуратура проверяет контракт МЧС по модернизации «Безопасного города»

Мероприятия начались на фоне смены кураторов проекта
Максим Солопов Инна Сидоркова
Максим Стулов / Ведомости

Главная военная прокуратура (ГВП) проводит проверку возможных нарушений при разработке по заказу МЧС единых стандартов для аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», сообщили «Ведомостям» два источника: близкий к аппарату правительства и знакомый с ходом проверки. Проверка контракта ГВП длится с октября 2022 г. и проводится по факту возможных незаконных действий должностных лиц МЧС, утверждает второй собеседник «Ведомостей».

По словам близкого к аппарату правительства собеседника «Ведомостей», прокуроров интересует возможный ущерб и виновные, если подтвердится несоответствие техническому заданию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполненных Национальным центром информатизации (НЦИ) «Ростеха» по контракту «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». «Ведомости» направили запрос в ГВП.

Что такое «Безопасный город»

Концепция проекта утверждена правительством в декабре 2014 г. Она предполагает создание на уровне муниципалитетов комплексов управления рисками (включая аппаратную и программную часть), которые агрегируют информацию о происшествиях природного, техногенного и социального характера. Чаще всего «Безопасный город» ассоциируется с городскими системами видеофиксации, но по замыслу комплекс должен собирать информацию из разных систем и ведомств, включая видеофиксацию, звонки в экстренные службы, данные спутников, датчики в промышленности, системе ЖКХ, лесоохране и т. п. Координирующая роль в межведомственном взаимодействии при построении «Безопасного города» отведена МЧС. К 2020 г. в ведомстве было принято решение масштабной модернизации проекта (на нее выделено 97 млрд руб.), одним из первых этапов которого должна стать разработка и утверждение единых технических и правовых стандартов для всех регионов, включая специальный федеральный закон. Соответствующие НИОКР были поручены НЦИ в октябре 2020 г.

Как сообщали «Ведомости» 18 января, в МЧС не стали подписывать акт выполненных работ и перечислять деньги НЦИ за финальный этап НИОКР в рамках «Безопасного города». Представитель НЦИ говорил «Ведомостям», что по итогам заседания приемной комиссии МЧС 9 декабря 2022 г. был принят и оформлен акт сдачи-приемки научно-технической продукции: «В соответствии с контрактом данный документ подтверждает факт выполнения работ и является основанием для подписания акта выполненных работ и проведения оплаты. Но со стороны заказчика (то есть МЧС. – "Ведомости") это сделано не было».

Уже 15 декабря 2022 г. гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил в письме министру ЧС Александру Куренкову о задержке оплаты (с копией письма тогда ознакомились «Ведомости») со стороны ведомства. «В настоящее время задолженность МЧС перед НЦИ составляет 171 313 673 руб., – писал топ-менеджер. – Таким образом, в связи с задержкой подписания акта выполненных работ возникают финансовые риски для ООО «НЦИ», что создает предпосылки к задержкам выплаты зарплаты, а также исполнения иных обязательств».

Кто отвечает за «Безопасный город»

В МЧС за программу «Безопасный город» отвечает заместитель министра по цифровизации Виктор Яцуценко: о том, что эта работа переходит в зону его ответственности, сообщал в сентябре 2022 г. РБК со ссылкой на источники. Перераспределение полномочий произошло после утверждения на посту министра Александра Куренкова: до этого за «Безопасный город» отвечал первый заместитель министра Александр Чуприян, который курирует и научную работу. 
31 декабря 2022 г. Чуприян был исключен также из состава межведомственного Совета главных конструкторов АПК «Безопасный город», следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости». На должности руководителя совета его сменил советник министра Алексей Щербаков. «Ведомости» направили запрос представителю вице-премьера Дениса Мантурова, который утверждал состав совета.

В «Ростехе» рассчитывают решить спорные вопросы по «Безопасному городу» во взаимодействии с МЧС, говорит представитель госкорпорации. «Если этого не произойдет, последует обращение в суд – соответствующее исковое заявление [о выплате МЧС средств за НИОКР в полном объеме] уже готово, – сказал “Ведомостям” представитель “Ростеха”. – Результаты НИОКР были приняты приемочной комиссией МЧС в декабре 2022 г. Должностными лицами министерства подписан акт сдачи-приемки научно-технической продукции. Никаких претензий к качеству работ высказано не было. Соответственно, полученные результаты должны быть оплачены».

В МЧС в ответ на запрос «Ведомостей» сообщили, что проведенной по заказу министерства экспертизой выявлены «существенные недостатки». «Устранить их обязан исполнитель (то есть НЦИ. – "Ведомости")», – подчеркнул представитель ведомства. На вопрос о проверке в МЧС и «Ростехе» пока не ответили. Близкий к «Ростеху» источник отметил, что в корпорации оказались удивлены, что в публичную плоскость перешло обсуждение вопроса, «который два ведомства могли бы решить в своих кабинетах».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных