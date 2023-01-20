Военная прокуратура проверяет контракт МЧС по модернизации «Безопасного города»

Что такое «Безопасный город»

Концепция проекта утверждена правительством в декабре 2014 г. Она предполагает создание на уровне муниципалитетов комплексов управления рисками (включая аппаратную и программную часть), которые агрегируют информацию о происшествиях природного, техногенного и социального характера. Чаще всего «Безопасный город» ассоциируется с городскими системами видеофиксации, но по замыслу комплекс должен собирать информацию из разных систем и ведомств, включая видеофиксацию, звонки в экстренные службы, данные спутников, датчики в промышленности, системе ЖКХ, лесоохране и т. п. Координирующая роль в межведомственном взаимодействии при построении «Безопасного города» отведена МЧС. К 2020 г. в ведомстве было принято решение масштабной модернизации проекта (на нее выделено 97 млрд руб.), одним из первых этапов которого должна стать разработка и утверждение единых технических и правовых стандартов для всех регионов, включая специальный федеральный закон. Соответствующие НИОКР были поручены НЦИ в октябре 2020 г.