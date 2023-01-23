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«Роскосмос» опроверг обвинения в ущербе от действий топ-менеджеров при поставках двигателей в США

По данным СМИ, речь идет о сумме более чем 662 млн рублей
Инна Сидоркова
Евгений Разумный / Ведомости

Подсудимые гендиректор Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина Владимир Колмыков и экс-глава Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев не наносили стране ущерб на 662 млн руб. при поставке жидкостных ракетных двигателей РД-180 в США, заявил «Ведомостям» представитель госкорпорации «Роскосмос».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила подробности обвинения в отношении руководителей предприятий ракетно-космической промышленности. По данным издания, из материалов уголовного дела следует, что в марте 2015 г. Владимир Колмыков, будучи исполнительным директором НПО «Энергомаш» под давлением ранее занимавшего эту должность Владимира Солнцева подписал изменения к лицензионному соглашению с компанией «РД-Амрос» (RD Amross LLC).

Соглашение было заключено в конце сентября 2002 г. в рамках контракта, связанного с поставками жидкостных ракетных двигателей РД-180 для их установки на американские ракеты-носители Atlas. Сделка заключалась на невыгодных для России и НПО «Энергомаш» условиях, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные следствия. Согласно этим сведениям, «РД-Амрос», которое являлось совместным предприятием НПО «Энергомаш» и американской компании Pratt & Whitney, с 2022 г. передавалось право использования патентов и технической документации ракетных двигателей для их производства, ремонта, проведения испытаний, технической поддержки и использования в США.

По версии следствия, заключение такого соглашения должно было быть на возмездной основе. Но, как посчитали следователи, изменения, которые внес в лицензионное соглашение и которые подписал Колмыков, могли причинить ущерб на сумму 662 279 474 млн руб. Колмыков и Солнцев обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). В случае обвинительного приговора Колмыкову грозит до пяти, а Солнцеву – до семи с половиной лет.

В ближайшее время планируется заседание суда, где должно быть принято итоговое решение по уголовному делу в отношении Колмыкова и Солнцева, отметил представитель «Роскосмоса». По его словам, расследование шло в закрытом формате, что подразумевает нераспространение информации и «даже уголовную ответственность за раскрытие его деталей». 

«В связи с этим развернутый комментарий «Роскосмос» не может предоставить, но сообщает о наличии фактологической базы, которая расходится с линией государственного обвинения по уголовному делу в отношении Колмыкова и Солнцева», – утверждает представитель госкорпорации. По мнению представителя «Роскосмоса», ущерб на сумму более 662 млн руб., обозначенный в статье «Коммерсанта» со ссылкой на обвинение, который якобы повлекли изменения к лицензионному соглашению, «так и не наступил». По его словам, публикации в преддверии заседания суда «можно рассматривать как попытку оказать давление на суд».

Дело Колмыкова и Солнцева рассматривается в Химкинском городском суде. В декабре судья выслушала прения сторон и удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора, уточняется в карточке дела на сайте суда.

В отрасли инициативно ведется серьезная работа совместно с Генпрокуратурой России по профилактике правонарушений, продолжил собеседник «Ведомостей» в «Роскосмосе». В частности, госкорпорация подготовила для передачи прокуратуре информацию о неправомерном присвоении объектов интеллектуальной собственности, имеющих отношение к оснащению и деятельности АО «Турбонасос». «Роскосмос» настроен на продолжение конструктивного взаимодействия с силовыми органами, а также заинтересован в объективном рассмотрении судами уголовных дел, включая затронутый судебный процесс. «Но для «Роскосмоса» важно не количество уголовных дел и обвинительных приговоров, а качество проверок и непредвзятость при вынесении судебных вердиктов», – подчеркнул представитель «Роскосмоса».

По поручению правительства «Роскосмос» разработал дорожную карту и определил ответственных сотрудников по взаимодействию с надзорными и правоохранительными органами, добавил он. Готовится межведомственное совещание с представителями Генпрокуратуры, где планируется обсудить дальнейшую работу с учетом специфики создания ракетно-космической техники, а также противодействие внешним вызовам и угрозам космическому суверенитету страны, подытожил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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