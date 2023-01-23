«Роскосмос» опроверг обвинения в ущербе от действий топ-менеджеров при поставках двигателей в США

«В связи с этим развернутый комментарий «Роскосмос» не может предоставить, но сообщает о наличии фактологической базы, которая расходится с линией государственного обвинения по уголовному делу в отношении Колмыкова и Солнцева», – утверждает представитель госкорпорации. По мнению представителя «Роскосмоса», ущерб на сумму более 662 млн руб., обозначенный в статье «Коммерсанта» со ссылкой на обвинение, который якобы повлекли изменения к лицензионному соглашению, «так и не наступил». По его словам, публикации в преддверии заседания суда «можно рассматривать как попытку оказать давление на суд».